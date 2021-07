Luis Novaresio cruzó a Viviana Canosa por sus cuestionamientos a los penes de madera

El llamado a licitación por parte del Gobierno Nacional para la compra de 10 mil penes de madera para utilizar en cursos de educación sexual en escuelas desató todo tipo de debates, polémicas y decenas de memes.

Más allá de los que utilizaron el humor para banalizar un tema serio como la Educación Sexual Integral en escuelas, los cuestionamientos logísticamente llegaron a la TV y algunos debates alcanzaron mayor rigor y seriedad que otros.

Uno de estos cruces lo protagonizaron la conductora Viviana Canosa y el periodista Luis Novaresio en el canal A24.

Canosa siempre expresó sus posturas sin tapujas, en algunos casos peligrosa (como cuando tomó dióxido de cloro en vivo), y se posicionó del lado de quienes aseguran que la educación, en este caso sexual, de los adolescentes es potestad solo de sus padres, no del Estado.

En la vereda de enfrente, Novaresio intentó hacerle ver la importancia de contar con una buena educación sexual sobre todo para jóvenes que no pueden encontrar respuestas en sus hogares y así, entre otras temas de salud reproductiva, evitar embarazos no deseados.

“La gente tiene que saber que antes de llegar a descuartizar una criatura, como es un aborto, habría que enseñar a cómo cuidarse. Tanto a varones como a mujeres”, lanzó Canosa, pero segundos después atacó a la educación sexual en escuelas.

“No queremos penes de madera cuando falta aun montón de plata y la estamos poniendo en cualquier lado. Y además debe haber un curro en el medio”, se contradijo la conductora. “La educación sexual primero me gustaría hablarlo yo con mi hija que una ginecóloga, etcétera”, agregó.

“Tenés todo el derecho”, reforzó Novaresio, pero enseguida argumentó su postura: “Tu hija tiene un privilegio, que es tenerte a vos como mamá. Pero hay muchas que no tiene mamás, no tienen papás o no están a la altura de la circunstancias y para esto aparece algo que se llama Estado”, remarcó el periodista.

Vizzotti aseguró que debate por compra de penes de madera “visibiliza” la necesidad de la ESI

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que el inesperado debate mediático por la compra de penes de madera para las campañas de educación sexual integral “no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos la ESI en nuestra sociedad”.

Vizzotti, a través de su cuenta de Twitter, agregó además que las prácticas sexuales protegidas “previenen infecciones de transmisión sexual como la sífilis y el VIH. Enseñar a usar preservativos es una forma de educar en el cuidado individual y colectivo”.

Una futura compra que el Ministerio de Salud hará en el marco de las campañas de “educación sexual integral”, de 10 mil penes de madera pulidos, dispensers de preservativos y maletines de color turquesa generó un fuerte debate en redes sociales. “Gracias porque también dimensiona el valor de todas y todos quienes que trabajan para educar. Nuestro compromiso de favorecer el acceso a la información siempre”, indicó Vizzottti.