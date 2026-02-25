Luchadoras: una bebé recién nacida, una mujer que volvió de la muerte y el agradecimiento a la salud pública

Entre tantos conceptos que reflotó el auge del regreso a la escena pública de "El Eternauta" -esta vez en formato de serie de Netflix y con Ricardo Darín como protagonista-, se desataca aquella máxima universal y de aplicación cotidiana que sostiene que "Nadie se salva solo" . Y la historia de Juliana, esa bebé recién nacida que estuvo más de tres meses en neo entre la Clínica de Cuyo y el Hospital Notti luego de que le diagnosticaran una enfermedad poco frecuente ; o la de Nancy, una mujer de 57 años quien sufrió un infarto y volvió a la vida en el Hospital Central luego de estar "del otro lado" son pruebas irrefutables de que la frase popularizada por "El Eternauta" es una verdad absoluta .

Las vidas de ambas mendocinas fueron salvadas por el rápido, eficiente y esmerado accionar de los trabajadores de dos de los hospitales públicos más importantes de Mendoza , y con prestigio a nivel regional y nacional.

"Queremos destacar la capacidad técnica y el compromiso del equipo médico, la coordinación interdisciplinaria en un cuadro clínico complejo y el acompañamiento humano del personal de enfermería , fundamental en un proceso prolongado de internación neonatal. Consideramos importante visibilizar estas experiencias positivas dentro del sistema de salud pública , donde el trabajo silencioso y sostenido de los equipos profesionales tiene un impacto directo en la vida de las familias ", destacaron Pablo Prieto y Gisela Abdala , padres de Juliana.

La niña fue diagnosticada con un cuadro de hiperinsulinismo congénito, una patología poco frecuente que requiere manejo multidisciplinario, monitoreo constante y decisiones terapéuticas complejas .

"Durante 62 días de internación, nuestra hija fue atendida por un equipo de endocrinología, cirugía y enfermería que actuó con profesionalismo, rigurosidad técnica y acompañamiento permanente . En ese período se realizaron múltiples estudios diagnósticos, intervención quirúrgica pancreática y tratamiento anticoagulante por una complicación trombótica que, gracias al seguimiento adecuado, evolucionó favorablemente", contaron los padres de la pequeña, quien recibió el alta médica y ahora continúa con seguimiento y controles especializados.

"Los médicos se portaron muy bien, realmente. Son excelentes profesionales y nos transmitieron calma en todo momento", cuenta a su turno, Jimena, una de las hijas de Nancy Domínguez (57), la mujer de Vista Flores (Tunuyán) que sufrió un delicado infarto por el que debieron inducirla a un coma y trasladarla en helicóptero al Hospital Central para, a contrarreloj, salvarle la vida.

"Estoy bien, algo débil y haciendo reposo en casa. Pesaba 72 kilos y ahora estoy en 63, por lo que tengo que recuperar algo de peso. Pero he empezado a alimentarme de forma más sana, porque antes no me cuidaba con la comida, no iba al médico y fumaba mucho. Pero ahora no me queda otra", reconoce Nancy luego de su "nuevo nacimiento".

Juliana, la beba de la enfermedad poco frecuente que la peleó tres meses en neo

Juliana Prieto nació el 18 de noviembre de 2025 en la Clínica de Cuyo. Con menos de 24 horas de vida, detectaron que la beba presentaba un cuadro de hipoglucemia persistente, por lo que quedó internada en el área de neonatología.

"En ese mismo momento empezó todo, porque no lograban estabilizar la glucemia. Según nos contaban los médicos, era un caso de hiperinsulinismo, pero que por lo general suelen ser transitorios o que se controlan y responden mediante un tratamiento con diazoxido. Pero Juli no respondía, y necesitaba un suero con azúcar via intravenosa, porque no lograba mantener los niveles de glucemia altos", explicaron sus padres.

Mientras que los valores normales rondan entre los 60 y 120 (por encima se considera diabetes), las mediciones en la beba marcaban 22 (muy baja, por ello la hipoglucemia). Incluso, el primer día la pequeña hasta presentaba un cuadro de hipotermia.

Ya el 19 de noviembre les confirmaron a los padres que la niña debería quedar internada para lograr estabilizarla. Mientras tanto, le suministraban sueros de dextrosa (solución estéril de glucosa en agua) con una concentración muy elevada.

Lo sostenido en el tiempo de los cuadros de hipoglucemia y la no reacción ante los medicamentos (diazoxido) alertaron a los médicos de la Clínica de Cuyo, quienes de inmediato se contactaron con sus pares del Notti.

"Nos decían que había algo más, que no era un hiperinsulinismo frecuente o normal. Así fue como, después de dos semanas en la Clínica de Cuyo, el 2 de diciembre trasladaron a Juli al Hospital Notti para que siguiera con los estudios y tratamiento especializado", recapitulan Pablo y Gisela.

En el medio, con el objetivo de identificar donde estaba el foco del hiperinsulinismo, se pidió la realización de un estudio PET a Juliana. Mediante este procedimiento, a través de un líquido especial que ingresa al organismo -y tras analizarlo en un escáner-, se identifica (a través de colores) donde está el foco. Pero nada estaba destinado a resultar fácil para Juli y su familia, tanto que el día en que estaba previsto este estudio -18 de diciembre, y para el que la beba ya estaba lista- hubo un paro de controladores aéreos y la sustancia no llegó a Mendoza (se genera el mismo día en que se usa).

Recién el 8 de enero de este año pudieron hacer el estudio PET.

"Juli ya estaba en el Notti y seguía con dextrosa porque el diazoxido no le hacía efecto. El tema es que, entre los efectos secundarios de la dextrosa, se destaca la posibilidad de atrofia en el corazón, lo que podía generar hipertensión pulmonar", agrega su mamá. En pocas palabras, el suero que ayudaba a Juli a controlar la hipoglucemia le estaba generando otro cuadro.

Por esto mismo fue que se decidió suspender entonces la aplicación del suero. En paralelo se decidió arrancar con un segundo tratamiento -inyecciones de octreotida-, que le aplicaban a la niña cada 6 horas para lograr estabilizar los cuadros de hipoglucemia. Además, el exceso de insulina en el cuerpo de la niña le generó sobrepeso a Juli, quien con solo 14 días de vida pesaba un kilo más del peso con el que había nacido.

El PET confirmó que se trataba de un caso de hiperinsulinismo focal (uno de los menos frecuentes, congénito y que se caracteriza por no responder a los tratamientos), por lo que se decidió operar a la niña. Claro que restaba otra confirmación que complicaría aún más la situación.

Y es que los médicos identificaron que ese foco, aquel donde se originaba todo, estaba en el cuerpo del páncreas y no en la cola (de ser así, hubiese sido más simple la operación para extraerlo).

"La operación implicaba varios riesgos, entre ellos que Juli quedara inmunocomprometida y le afectara el bazo. Podía, además, sufrir una hemorragia intestinal e, incluso -y como mal menor- podía llegar a quedar diabética", enumeran Pablo y Gisela.

Con toda esta información disponible, a Juliana la operaron el 23 de enero. Y el resultado fue excelente, ya que le lograron extraer el foco y, en consecuencia, eliminaron el hiperinsulinismo. Pero, además, a la niña no le quedó ninguna secuela.

"Nos llamaba mucho la atención la alegría de las doctoras, no entendíamos porque para nosotros era algo normal y no nos habíamos dado cuenta de la complejidad y lo atípico de la situación. Incluso, nos contaron que después de la operación habían aplaudido en la sala. ¡Y nos aclararon que eso se se hace cuando es una hazaña lo que se logra!", recuerdan, emocionados, los padres.

"Por todo esto es que queremos que la gente se entere de lo que estos profesionales hicieron", agregaron. Y enumeraron a las personas a quienes les estarán agradecidos de por vida. Entre ellos, incluyeron a la jefa de Neonatología del Notti, Marcela Otarola y a la neonatóloga de ese hospital, Daniela Altamirano. También agradecieron a la endocrinóloga Virginia Tornese, al cirujano Humberto Shers y al doctor de la Clínica de Cuyo Gerardo Morales, además de todo el personal de enfermería de ambas áreas de Neo.

Juliana recibió el alta el 3 de febrero, y recién con casi 3 meses de vida, finalmente pudo irse a su casa (donde jamás había estado). Los días posteriores continuaron los controles, mientras que el monitoreo será permanente. De hecho, las enfermeras que compartieron todo este tiempo con ella siguen en contacto con la familia para ver cómo sigue Juli.

"Ahora anda perfecto, bajando de peso, regularizándose. Ya no sigue con dextrosa -sólo leche con polimerosa- ni con diazoxido, no sigue con ningún medicamento. Porque, al sacarle el foco, respondió muy bien. Sigue con una vida normal y con controles de alto riesgo en el Notti", cierra la familia, que vive en Villa Hipódromo.

Volver de la muerte: la increíble historia de Nancy

Nancy Domínguez tiene 57 años, vive en Vista Flores (Tunuyán) y el miércoles 28 de enero, mientras estaba en el patio de su casa, sintió un intenso y punzante dolor en la panza, y que luego se trasladó al pecho.

"Empecé a transpirar frío, por lo que fui al baño y me descompuse. Estaba con una de mis hijas, quien justo estaba bañándose cuando me descompuse, por lo que me llevaron al centro de salud de Vista Flores. Lo único que recuerdo allí fue eso, que empezaron a hacerme RCP y me desmayé. Lo siguiente que recuerdo fue que me desperté y estaba en el Hospital Central", rememora Nancy.

Por supuesto que Nancy no llegó hasta allí por arte de magia o de teletransportación. Nancy llegó al Central, en la Ciudad de Mendoza, trasladada de urgencia en un helicóptero sanitario y con los minutos contados. Porque había sufrido un infarto, y cualquier demora prolongada podía derivar en la muerte.

"Cuando mi mamá se descompensó, me llamó mi hermana que estaba con ella. Estaba desesperada, y me pedía ayuda. Yo estaba trabajando y le pedí a mi marido que fuera. Cuando llegó, me dijo que estaba pálida, transpirando frío y que se había caído en el baño", rememora Jimena, una de las hijas de Nancy.

Estando todavía consciente, la subieron al auto de su yerno y la llevaron a la sala de salud de Vista Flores. Allí la revisaron un enfermero y un clínico y, al ver que la situación era atípica, llamaron a otro médico.

"Un médico nos contó que estaba teniendo un infarto muy fuerte, que estaban viendo si la trasladaban al hospital de Tunuyán (Scaravelli) o si directamente la llevaban a Mendoza", rememora la hija. Ese "infarto fuerte" era, en realidad, un "infarto inferior con bloqueo auriculoventricular completo" (técnicamente hablando).

En el Hospital Scaravelli intubaron a Nancy Domínguez y le contaron a la familia que la mujer tenía las arterias tapadas. En pocas palabras, les comunicaron que el panorama no era nada alentador. La dejaron internada, aunque el traslado al Central era inminente dada la complejidad del cuadro y que el desbloqueo de las arterias precisaba del servicio de Hemodinamia del hospital ubicado en la Ciudad de Mendoza. El jueves 29 de enero, Nancy fue trasladada en helicóptero al Hospital Central.

Ya en el Central, la mujer fue sometida a una angioplastia en la arteria responsable del infarto, procedimiento que consiste en abrir la arteria obstruida mediante un pequeño balón y colocar un stent para restablecer el flujo sanguíneo al corazón.

"Estuvo una semana en coma inducido, y un día los médicos nos autorizaron a que fuésemos a hablarle para ver si reaccionaba. Y reaccionó, fue como si quisiese llorar, aunque ella no se acuerda de nada de eso", describe la hija de Nancy.

Tras dos semanas internada, Nancy recibió el alta médica el 13 de febrero. Actualmente la mujer se encuentra de regreso en su casa de Vista Flores, en silla de ruedas, aunque como parte del reposo necesario para recuperarse por completo. Pero del infarto no le quedó ninguna secuela.

"Ahora voy a empezar a cuidarme" reflexiona Nancy, sabiendo que debe aprovechar y cuidar como orto esta segunda oportunidad.