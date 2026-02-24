Enseñaba a manejar a su hijo de 16 años en una de las rutas más transitadas: le quitaron la licencia

Un hombre perdió su licencia de conducir tras permitir que su hijo de 16 años manejara una camioneta en plena Ruta Nacional 40 , una de las más transitadas del país. La situación fue advertida por otros conductores, que denunciaron maniobras imprudentes y alertaron a las autoridades.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 24 de febrero

Por qué el inicio de clases es una oportunidad para cuidar la salud: 8 formas de garantizar el mejor desempeño

El hecho se registró a la altura del kilómetro 2056, cerca de Dina Huapi, en la provincia de Río Negro. La intervención estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que interceptó el vehículo luego de recibir los avisos por poner en riesgo al menor y a los demás viajantes.

Al detener la marcha del rodado, los agentes de la ANSV comprobaron que quien estaba al volante era un adolescente de 16, acompañado por su padre, propietario del rodado. El adulto reconoció que le estaba enseñando a manejar.

En su justificación, el adulto manifestó que le “estaba enseñando a manejar” , “que habían salido muy temprano” y que “había poco tránsito” .

Sin embargo, las autoridades le remarcaron la gravedad de la situación, no solo porque se trata de una ruta nacional altamente transitada, sino porque también se observó que el vehículo se detuvo al menos tres veces durante la maniobra.

ENSEÑÓ A MANEJAR A SU HIJO DE 16 AÑOS EN PLENA RUTA Y SIN LICENCIA - Fue en Río Negro, en la ruta 40. pic.twitter.com/FYYkm3UvB7

Como resultado del procedimiento, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a la retención de la licencia del padre.

“El hecho dejó en evidencia una conducta profundamente irresponsable: permitir que un menor sin licencia ni formación previa conduzca, agravado por hacerlo en una ruta de gran caudal vehicular”, expresaron desde la ANSV.

Controles durante el verano

En la Temporada de Verano 25/26 la ANSV realiza operativos y patrullajes preventivos todos los días en distintas rutas, autopistas e ingresos a destinos turísticos para prevenir siniestros viales y concientizar sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito.

En lo que va del verano, el organismo nacional, en conjunto con las provincias y municipios, fiscalizó 689 mil vehículos y sancionó a 15.890 conductores por distintos motivos.