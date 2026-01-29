Los impactantes videos de la explosión en una fábrica en San Fernando que desató un inmenso incendio.

Un impactante incendio, precedido por una fuerte explosión , sacudió la madrugada de este jueves al partido bonaerense de San Fernando . El siniestro se desató a la 1:36 en un depósito de la empresa Otowil , dedicada a la elaboración de productos de cosmética, ubicado en la calle Brandsen al 800 , frente a las vías del tren Mitre.

La magnitud del estallido fue tal que el estruendo se escuchó claramente en localidades vecinas como Tigre, Victoria y Virreyes . Residentes de la zona relataron haber sentido vibraciones en vidrios y paredes, seguidas por la aparición de una densa columna de humo negro y llamas que superaron los diez metros de altura.

Ante la peligrosidad de los materiales almacenados, se desplegó un operativo masivo que incluyó a más de diez dotaciones de bomberos de San Fernando, Tigre y Escobar. Por precaución, se realizó un corte de suministro eléctrico que afectó a 15 cuadras a la redonda .

Gustavo Calveiro , jefe de bomberos a cargo del operativo, llevó tranquilidad a la población al confirmar que no se registraron heridos ni víctimas fatales y que solo hubo "rotura de vidrios y ventanas de casas linderas" .

" Es material combustible, por eso se genera la explosión y se propaga muy rápido. La fábrica tenía 20 metros de frente por 100 de largo, y estaba generalizada en su totalidad", detalló.

Respecto al corte de luz, explicó que se hizo a 15 cuadras a la redonda y que, con el incendio ya controlado, la empresa a cargo ya está trabajando para restablecer la energía.

"No se registraron heridos, solo hubo algunos bomberos afectados por el humo, pero nada más. El incendio ya está circunscripto, ahora estamos en las tareas de remoción", sumó.

Por último, respecto a la fábrica lindera, Calveiro comentó: “No se vio afectada porque se retiró de manera inmediata todos los productos químicos para evitar la propagación"