Los eternos mitos de la sexualidad en el hombre con respecto a la mujer

Como hemos hablado en otras notas, en el sexo, todo es válido siempre y cuando sea consensuado y no hayan lesiones.

Hay hombres que disfrutan del vínculo sexual, cuando su pareja está disfrutando. Es decir, él está atento a el placer de la pareja, según aumente éste, aumenta el de él. Se siente excitado y emocionalmente empoderado si ella tiene varios orgasmos.

Marian Cruz, Psicóloga y especializada en sexología y cuidados paliativos.

Esto parece excelente, pero si bien suena así, en consulta tenemos mujeres pacientes que están incómodas porque su pareja no eyacula o no llega al orgasmo, debido a un autocontrol importante, para que ella disfrute de varios orgasmos más.

Ahí empiezan los problemas, como decia mi abuela, el comedido la saca mal. La mujer en este caso, después de aproximadamente veinte minutos, deja de pensar en sí misma, para estar atenta al hombre y si este también alcanza el orgasmo. A su vez, él deja de estar atento a si mismo, a su placer, viendo si ella alcanza el orgasmo.

¿En qué termina esto? En qué la mujer no disfruta de su placer y le recrimina al hombre que no eyaculó. Típicas frases como, ¿No te gusto?, ¿Tenés otra?, ¿Qué te pasa?

Como sexóloga te paso un tip, ser empático y estar atento a tu pareja es sano, pero no demasiado. Un rato brindando placer está genial, pero, siempre hay un pero, la mujer, por su neurobiologia, también siente placer en haber otorgado placer (cuando el hombre eyacula).

Muchos pacientes me preguntan por el tiempo, ¿Cuánto tiempo debo durar? Es una pregunta un tanto abstracta. Pero no más de veinte minutos. Para una mujer es el tiempo ideal de un primer tiempo. Recordemos que puede haber o no un segundo tiempo, pero el sostener 1 hora el periodo de excitación, es inviable en una mujer. Puede que te sientas tarzán, pero créeme que es fingido. No hay fórmulas pero si técnicas más o menos positivas. Y un sexo placentero por 15 o 20 minutos es mucho más intenso que un período de 40 minutos o una hora sin intervalos!

Las mujeres disfrutamos también los orgasmos masculinos. Nos hace sentir deseadas.

Lic. Marian Cruz

Sexóloga.

Dr Ricardo Lorenzo

Médico.

Ginest. Sexologia.