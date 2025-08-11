Los 3 ganadores del Quini 6 de los $7.000 millones: estos fueron los números de la suerte

El Quini 6 celebró este domingo 10 de agosto su 37° aniversario con un sorteo especial organizado por la Lotería de Santa Fe, que puso en juego un pozo récord de $7.000 millones .

La ocasión dejó a tres afortunados con premios millonarios , distribuidos entre las modalidades Siempre Sale y Revancha .

Por el aniversario, el pozo del Siempre Sale se elevó a $4.000 millones. Los números sorteados fueron 07 - 09 - 13 - 23 - 32 - 35 . Dos apostadores, uno de la localidad de 9 de Julio y otro de Martínez (provincia de Buenos Aires), acertaron los seis números y se llevaron $2.000 millones cada uno .

En la modalidad Revancha , los números ganadores fueron 08 - 17 - 24 - 31 - 43 - 44 . Un apostador de Pehuajó logró el pleno y se llevó $2.108.600.000 .

En el Tradicional , el pozo de $1.052.804.818,80 quedó vacante al no registrarse ganadores con seis aciertos. Los números sorteados fueron 01 - 02 - 09 - 32 - 36 - 44 . Sin embargo, 20 jugadores con cinco aciertos recibieron $1.900.236,60 cada uno.

En la modalidad Segunda, los números 06 - 15 - 19 - 22 - 32 - 39 no tuvieron ganador con seis aciertos, por lo que el pozo de $1.367.161.412,40 quedó vacante. En cambio, 112 apostadores con cinco aciertos ganaron $339.327,96 cada uno.

El próximo sorteo será el miércoles 13 de agosto a las 21.15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo de $3.400 millones.

Soledad Pastorutti, la figura especial por el aniversario

Para el histórico sorteo de $7.000 millones, la Lotería de Santa Fe eligió a la cantante Soledad Pastorutti como imagen de campaña.

“El Quini 6 forma parte de la cultura popular argentina, es una tradición que atraviesa generaciones. Por eso, contar con la figura indiscutida de La Sole nos llena de orgullo y alegría”, expresaron desde Lotería de Santa Fe.

"Sabemos de la expectativa que año tras año los sorteos extraordinarios despiertan en la gente, los apostadores esperan tanto en agosto como en diciembre nuestros sorteos especiales ya que ponemos en juego mucha plata que tiene un dueño asegurado", dijo Daniel Di Lena, vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.