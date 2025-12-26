26 de diciembre de 2025 - 08:06

Llegó un nuevo cargamento de medicamentos para tratamientos de alta complejidad: cuánto ahorró la Provincia

Mendoza adquirió 296.000 unidades de Tacrolimus proveniente de la India, lo que le significó un ahorro de 1.500 millones de pesos a las arcas provinciales.

Se trata de casi 300 mil unidades del medicamento esencial para pacientes trasplantados.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Provincia de Mendoza recibió un nuevo cargamento de Tacrolimus, un medicamento esencial para pacientes trasplantados que se atienden en el sistema público de salud. La adquisición incluyó 275.000 unidades de un 1 miligramo y 21.000 unidades de 5 miligramos, cantidad que permitirá garantizar aproximadamente 18 meses de cobertura.

El gobernador Alfredo Cornejo, a través de una publicación en sus redes sociales, precisó que la compra se realizó con un ahorro superior a los 1.500 millones de pesos, lo que representa un costo cercano a un 92% menor en comparación con otras alternativas de adquisición del mismo medicamento.

El Tacrolimus es utilizado para prevenir el rechazo de órganos en personas trasplantadas y también para el tratamiento de patologías de alta complejidad, por lo que su provisión sostenida resulta clave para cientos de pacientes que dependen de este fármaco de manera permanente.

La compra se concretó a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mecanismo que permite a los Estados acceder a medicamentos a precios reducidos. El cargamento proviene de la India.

De acuerdo a lo señalado por el mandatario provincial, esta medida se enmarca en las políticas que impulsa el Ministerio de Salud dentro del Plan Provincial de Salud 2024–2030, orientadas a asegurar el abastecimiento de medicamentos estratégicos, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar la atención sanitaria en la provincia.

