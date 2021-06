Llegaron al país más de 930 mil dosis de AstraZeneca y Argentina superó los 20 millones de vacunas

Llegó una partida con más de 930 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, elaboradas con el principio producido en la Argentina. De esta manera, el país superó los 20 millones de fármacos contra el coronavirus recibidas desde el inicio de la pandemia.

Alberto Fernández encabezó la comitiva que recibió el nuevo cargamento de vacunas en el aeropuerto de Ezeiza. El vuelo UC1407 de la compañía Latam Cargo de Colombia aterrizó a las 17.45 en la estación aérea.

El cargamento que llegó hoy es el cuarto de este tipo de vacunas, que se sumarán a las 843.600 dosis recibidas el 27 de mayo, a las 2.148.600 que arribaron el 31 y a las 811.000 que llegaron en la noche de este sábado, en un vuelo de la compañía Aeroméxico, directamente desde el Distrito Federal.

Con ello, el número exacto de dosis recibidas por Argentina desde el inicio de la pandemia es de 20.677.145. De ese total, 9.415.745 corresponden a Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2), 4.000.000 de Sinopharm, 580.000 AstraZeneca - Covishield, 1.944.000 AstraZeneca a través del mecanismo Covax y 4.737.400 dosis de AstraZeneca-Universidad de Oxford.

Las 811.000 dosis anteriores habían llegado el sábado en el vuelo AM30 de la compañía Aeroméxico, que aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 20.56 procedente del Distrito Federal.

Fue el primer embarque que llegó directamente desde México y que forma parte del acuerdo bilateral mediante el cual se produce el principio activo en la Argentina y posteriormente se for

mula y envasa en ese país, informó Télam.

Otro lote más de Sinopharm y asoma Cansino

En tanto, el viernes se anunciaron nuevos contratos con Sinopharm por 2 millones más de dosis en junio y con Cansino por 5,4 millones de vacunas Convidencia, cuya autorización “con carácter de emergencia” concretó en las últimas horas el Ministerio de Salud, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

Mientras tanto, continúan los procesos para la producción de vacunas en el país, como el caso de la Sputnik V, que se realiza la parte de fracción y envasado desde la semana pasada en el laboratorio MR Pharma, del empresario Marcelo Figueiras. La firma espera producir 500 mil dosis semanales, alrededor de 2 millones por mes, a partir de fines de junio, según lo señalado por Figueiras.

Por otro lado, avanzan las negociaciones para producir la vacuna china Sinopharm en Sinergium Biotech y las empresas farmacéuticas de ambos países se encuentran realizando las consultas sobre los temas técnicos concernientes, en procura de arrancar la producción lo antes posible.

Con este panorama en cuanto a la posibilidad de contar con mayor número de vacunas en el corto plazo, se informó que, durante el último fin de semana, casi el 30% de la población de todo el país ya recibió la primera dosis de la vacuna.