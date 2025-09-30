30 de septiembre de 2025 - 11:23

Ley de Discapacidad: Xumek presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mendoza

Es para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 681/2025 del Gobierno nacional, que había suspendido la aplicación de la normativa en cuestión.

El colectivo de la discapacidad durante un reclamo en Mendoza en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Por Oscar Guillén

La medida fue presentada este martes por la vicepresidenta de la organización mendocina, María Natalia Echegoyemberry, -con el patrocinio de los abogados Juan Manuel Lavado y Leandro Rodríguez Pons- para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 681/2025 firmado por el presidente Javier Milei que suspendió la aplicación de la Ley 27.793 (de Emergencia en Discapacidad), sancionada por el Congreso para garantizar prestaciones básicas y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

“La acción judicial busca otorgarle plena vigencia a la ley, entendiendo que el decreto, además de ser inconstitucional, constituye un veto encubierto, contrario al procedimiento constitucional, y que agrava la crisis que atraviesan familias, instituciones y profesionales del sector”, explicó Xumek a través de un comunicado oficial.

