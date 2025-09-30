Ley de Discapacidad: Xumek presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mendoza

La organización de derechos humanos Xumek presentó hoy en la Justicia Federal de Mendoza un amparo colectivo contra el Gobierno Nacional para que reestablezca la ley de Emergencia en Discapacidad.

La medida fue presentada este martes por la vicepresidenta de la organización mendocina, María Natalia Echegoyemberry, -con el patrocinio de los abogados Juan Manuel Lavado y Leandro Rodríguez Pons- para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 681/2025 firmado por el presidente Javier Milei que suspendió la aplicación de la Ley 27.793 (de Emergencia en Discapacidad), sancionada por el Congreso para garantizar prestaciones básicas y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.