Le pondrán Raúl Alfonsín a una calle principal en Montevideo ¿Por qué en Buenos Aires no hay?

La Junta Departamental de Montevideo comunicó este viernes, que tras un debate decidieron bautizar a una de las calles principales de la capital uruguaya con el nombre del expresidente argentino Raúl Alfonsín, conocido como “el padre de la democracia”. Pero nuevamente se encendió la pregunta de por qué en la Ciudad de Buenos Aires no existen calles que lleven el nombre del ex jefe de Estado.

En la ciudad de Montevideo, el nombre de Alfonsín a partir de ahora se podrá ver en una de las calles laterales que rodean a la plaza República Argentina que, ubicada en cercanías de la rambla Sur, constituye una de las más concurridas y atractivas zonas de la capital del vecino país.

En cambio, en la Capital Federal su nombre no figura ni en calles, ni en parques. Aunque en los papeles sí aparece un tramo de la Ciudad con el nombre del ex presidente radical que muy pocos conocen, debido a que no hay carteles que así lo indiquen, pero el año pasado fue aprobado en sesión.

RAÚL ALFONSÍN. Murió en 2009.

Se trata del Paseo del Bajo, la autopista subterránea que atraviesa Puerto Madero, que fue rebautizada con el nombre de Raúl Alfonsín en un proyecto que se aprobó en diciembre del 2021 y que presentó en aquel momento el legislador Ariel Álvarez Palma, de la UCR.

Según informó Clarín, se trata del primer homenaje al ex presidente en concretarse. Alfonsín murió el 31 de marzo de 2009, y en la Ciudad deben pasar al menos diez años desde el fallecimiento de una personalidad para ponerle su nombre a una calle, una plaza u otro bien público.

Lo que se buscaba era que se conforme un “camino de líderes radicales”. Porque el “Paseo del Bajo-Alfonsín” se conecta al norte con la autopista Illia, y al sur con la Buenos Aires-La Plata, cuyo nombre formal es “Doctor Ricardo Balbín”, lo que quedaría como el eje “Balbín-Alfonsín-Illia”.

Pero cabe recordar que otro de los proyectos ya aprobados por la Legislatura y al que también le falta el cambio de cartelería es la estación Congreso de la línea A del Subte, que también debería llamarse Alfonsín.

El presidente Raúl Alfonsín, iniciador de un período de 38 años de democracia ininterrumpida en Argentina.

“Esas tareas dependen ahora del Ejecutivo, que es quien debe avanzar con esos cambios. En el caso de los carteles en el subte, debe estar a cargo la empresa SBASE, quien es quien administra ese transporte público”, comentó Ariel Álvarez Palma, subsecretario de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

Y agregó: “Cambiar el nombre de una calle es complicado porque hay un problema con las escrituras de los propietarios que viven ahí. Una decisión así tiene que ser algo significativo, pero no tan disruptivo para los vecinos”.

El ex legislador contó que en el 2019 también se aprobó la creación de un monumento. Pero para eso ahora el Ejecutivo deberá llamar a un concurso y crear un jurado que evalúe las propuestas. Una vez decidido quién será el artista encargado del homenaje, se deberá sancionar otra ley para concretar la ubicación, aunque una de las opciones es detrás de la Casa Rosada.