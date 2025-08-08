Un anuncio en Facebook en el que solicitaban choferes que quisieran trabajar para la plataforma Uber , como parte de una flota de conductores , fue la puerta de entrada a un engaño . Un engaño que, según denuncia Santiago Fernández (37) -único denunciante hasta el momento, aunque él insiste que son más los damnificados- derivó en el robo de su identidad para que otras personas manejaran con su nombre autos que ni siquiera él sabía que existían.

"Cuando fui a la entrevista me pidieron los datos y toda la documentación mía y de mi auto . Supuestamente una persona designada por ellos se iba a encargar de hacer todos los trámites en el EMOP (Ente de Movilidad Provincial) y en Transporte . Pero después me di cuenta de que habían truchado esa documentación , habían tomado todos mis datos y me habían registrado como conductor de varios autos más que, no solo no son míos, sino que ni siquiera conozco", destaca Santiago a Los Andes .

Hace unos días, cuando Santiago intentó abrir la app de Uber en su teléfono, se encontró con que su usuario estaba bloqueado . No solo ello, sino que le aparecía la advertencia referida a que estaba bloqueado por "documentación fraudulenta" .

Le dijeron que trabajaría como Uber, falsearon sus datos y manejaban autos con su documentación.

Además, en su correo encontró mails sobre una habilitación que, presuntamente -y según se indicaba-, había iniciado para desempeñarse como conductor de Cabify además. No solo ello, sino que en el mensaje adjuntaban en PDF toda la documentación personal de él ( DNI, seguro, tarjeta verde del auto y estado en ARCA ) y hasta la solicitud con, supuestamente, su firma de puño y letra.

"Estaba a mi nombre esa habilitación en trámite para Cabify , pero ni siquiera la había iniciado yo . Hay una foto de la solicitud firmada a mano , ¡pero ni siquiera es mi firma la que aparece ahí! O sea, se estaba pidiendo al EMOP una autorización a mi nombre para un auto que ni siquiera manejaba yo . ¿Cuántas cuentas habrán hecho así?", destaca, con una mezcla de preocupación y enojo el mendocino.

Solicitud Cabify 1

Además, el hombre le reclama a sus fraudulentos empleadores la suma de 1,5 millones de pesos por trabajos que llegó a completar, pero que nunca le abonaron.

Desde la Subsecretaría de Transporte de Mendoza, en tanto, destacaron que, tanto Uber como Cabify otras plataformas, reiteran constantemente advertencias y recomendaciones para que los usuarios utilicen únicamente los canales oficiales, ya sea para contactarse como para cualquier trámite, principalmente el registro.

Además, resaltaron que, más allá de la denuncia de Fernández, hasta el momento no han registrado quejas ni han advertido conductas irregulares sistemáticas vinculadas a este modus operandi de robo de identidades para gestionar permisos de manejo en plataformas.

Solicitud Cabify 2

El conductor que no era

Hace poco más de seis meses, Santiago Fernández se postuló al ver el aviso en Facebook. Según él mismo relata, tres primos (identificados con las iniciales F.A.M., M. y J.I.) lo citaron y le propusieron integrar su flota de conductores de la plataforma Uber que vincula pasajeros con conductores.

Fernández accedió y, durante los primeros meses, realizó varios viajes.

"La convocatoria parecía seria, pedían choferes profesionales, con licencia tipo 1. Fui a la entrevista, le pasé mis datos y copias de documentos y ellos dijeron que se iban a encargar de gestionar todos los permisos y autorizaciones", describe quien actualmente ha denunciado a estas personas.

Tal vez desesperado ante la urgente necesidad de trabajar y llevar dinero a casa, Fernández no se dio cuenta de dos graves errores que estaba cometiendo en ese momento. El primero fue haberse postulado para trabajar con las plataformas de viajes por fuera de las vías oficiales -lo hizo por medio de una publicación en redes sociales-. En segundo, en tanto, fue confiarle a otra persona los trámites que deben completarse de forma personal y presencial. Y entregarle copias de sus documentos.

"Los primeros viajes que hice, los cobré, ellos me depositaban la plata que les depositaba Uber. Pero después dejaron de pagarme, y hace unos días, cuando quise abrir la aplicación, me salía que estaba bloqueado. Además, vi que los datos del auto que figuraban con mi cuenta no eran del mío", agrega Fernández.

Reclamo Santiago estafa Uber

Allí se dio cuenta de que aquel hombre que se había ofrecido a presentar la documentación por él en el EMOP -y para sumarlo a la flota- no solo se había hecho pasar por Santiago en la oficina -y con su documentación-, sino que -además- había tramitado la habilitación con otro vehículo.

"Fue hace cuatro o cinco días que me di cuenta de esto, y me comuniqué en el acto con Uber para decirles que el que figuraba en mi cuenta no era mi auto", describe.

La denuncia

Durante la mañana de este viernes, 8 de agosto, Santiago Gerónimo Fernández oficializó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

"Esto es muy grave. No solo porque falsificaron mi firma, sino porque se apropiaron de mi identidad y están manejando un auto con mi registro. No quiero ni imaginarme lo que puede llegar a pasar si chocan con mi carnet, ¡ni hablar si matan a una persona!", sintetiza Santiago Fernández.