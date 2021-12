Lavalle elegirá su reina departamental de la Vendimia en la Bendición de los Frutos

Luego de que el intendente Roberto Righi decidiera cancelar la Fiesta de la Vendimia de Lavalle, debido a las pérdidas materiales que provocó la tormenta del jueves 16, se confirmó que el departamento elegirá su reina departamental, pero en otra clásica celebración de esta época: la Bendición de los Frutos.

El drama que dejó el feroz temporal obligó al municipio a declarar el estado de emergencia, por la pérdida de cultivos en cientos de hectáreas productivas, daños materiales en viviendas, y el profundo dolor de una pérdida humana: la vida de Vicente Pérez, de 34, quien falleció luego de que un árbol cayera sobre él en medio del fuerte temporal desatado en esa zona.

Sin embargo, tras la cancelación de su fiesta departamental, habrá elección de la nueva soberana en la Bendición de los Frutos en el Parque Nativo. Y es que el departamento lavallino vio como una nueva oportunidad dicha fiesta para tener su reina y mantener la tradición intacta, mostrando un contra punto con Guaymallén, que, pese al reclamo de la Comisión de reinas de su departamento, decidió no elegir reina.

Desde el mismo gobierno lavallino confirmaron a Los Andes que por el momento se está definiendo cuál será la fecha en la que se va a realizar el evento, cuál será la modalidad de votación para la elección de la soberana.

La decisión de Lavalle hará que el departamento no tenga fiesta por segundo año consecutivo, ya que durante la edición pasada de la Fiesta de la Vendimia, esta no se realizó por los problemas provocados por la pandemia de Covid-19. En ese momento, por supuesto, tampoco hubo elección de soberana.

San Martín: el 29 sería la fecha elegida

En el caso del departamento del Este, la fiesta principal de la Vendimia en el departamento no se canceló, pero sí se postergó. También fue como un gesto de las autoridades del municipio que encabeza Raúl Ruffeil, debido a los grandes daños que había provocado la tormenta del pasado jueves 16. En ese momento se consideró que hacer la fiesta el día 20 (cuando estaba originalmente previsto) no era apropiado ante el dolor de muchos productores y viñateros de la zona que, por el fuerte granizo caído ese día, habían perdido parte de su producción, o directamente la totalidad.

Por lo pronto, y si bien la nueva fecha no ha sido anunciada oficialmente, todo indica que la Fiesta de la Vendimia departamental sería el miércoles 29 de diciembre. Ya desde el staff artístico encargado del espectáculo (que será dirigido por Beto Giménez) se maneja justamente ese día y los ensayos se encaminan a tal fecha, que permite ubicarse de manera equidistante entre las dos fiestas de fin de año (Navidad y Año Nuevo).

Desde el municipio aclararon que se está analizando “la manera de garantizar la continuidad de los festejos vendimiales oficiales y coordinando con la Provincia” el calendario. Pero lo importante de destacar es que San Martín sí tendrá fiesta y nueva reina departamental, que sucederá a Giuliana Calani, quien ha mantenido la corona durante dos años. Lo que sí ha quedado definitivamente suspendido en los festejos del departamento del Este es la realización de la tradicional Vía Blanca de las reinas distritales.

Geografía del Bonarda, tal el nombre elegido para la postergada celebración de San Martín de este año, será de cualquier modo la primera fiesta departamental de la Vendimia de la temporada 2020-2021.

A ciencia cierta, la del Este será en realidad la primera fiesta “oficial”, esto es, organizada por el propio departamento, ya que Guaymallén fue la que abrió el fuego, pero en este caso con una fiesta muy particular y polémica: como el departamento comandado por Marcelino Iglesias decidió no elegir más reinas vendimiales, un grupo de vecinos organizó su propia fiesta, con elección de soberana. Fue el sábado 4 de este mes, y curiosamente la celebración no se realizó en Guaymallén, sino en el Museo del Vino de Maipú.

Allí, la soberana electa fue Julieta Lonigro. La última comunicación oficial de parte del Ministerio de Cultura de la Provincia confirma que no le será permitido a esta reina participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el 5 de marzo de 2022.