Las razones que conspiran para que se festeje el “día del padre sanmartiniano”

Como cada año, a medida que se acerca el 24 de agosto se reaviva la polémica en torno al festejo del Día del Padre en la Argentina. Y la pregunta de quienes impulsan y defienden celebrarlo en esa fecha es muy simple: ¿por qué conmemorarlo en junio y en honor a un padre estadounidense, si podría hacerse el día en que José de San Martín, considerado Padre de la Patria, se convirtió en papá de Merceditas? El debate ya lleva décadas e, incluso, hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación impulsado por dos legisladores mendocinos y que cuenta con media sanción. Sin embargo, la propuesta “duerme” en Diputados.

El senador nacional Julio Cobos (uno de los impulsores del proyecto legislativo junto a su par, Anabel Fernández Sagasti), la presidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza, Liliana Llorca y el presidente de la Fundación Marambio, Juan Carlos Luján son algunos de los defensores del 24 de agosto como Día del Padre Argentino. Y, casi al unísono, acusan a las presiones y al lobby de algunas cámaras de comercio de que no se dictamine el cambio de fecha.

“La gran contra que hemos encontrado viene de parte de algunas de las cámaras de comercio. Como en agosto es el Día del Niño ya, no quieren que se junte con el Día del Padre por una cuestión de ventas de regalos, ni que se elimine del calendario de celebraciones el Día del Padre en junio. Pero a los chicos siempre se les regala algo, y para el Día del Padre suelen hacerse regalos más simples. Fijar el Día del Padre el 24 de agosto no levanta el amperímetro”, destacó Luján, quien encabeza desde hace años una campaña desde la fundación que preside con un sitio web que promueve el cambio de fecha: diadelpadre.org.

La presidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana agregó que desde la entidad propusieron que se traslade el Día del Niño a noviembre, para que no se superpongan dos celebraciones en agosto.

“Trabajamos en esto hace varios años, y propusimos que el 24 de agosto sea el Día del Padre, y que festejemos el Día del Niño el 20 de noviembre, que coincide precisamente con el Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959”, resumió Llorca.

Una propuesta con historia

En 1953, la maestra Lucía Zuloaga de García fue la primera en proponer a la Dirección General de Escuelas que se declarara el 24 de agosto como Día del Padre. Esa idea fue aceptada oportunamente, por lo que la efeméride se incorporó en el calendario escolar. “Es una forma más de honrar a quien es el héroe máximo y el patriota número uno de nuestro país. Y también de darle continuidad a aquella idea que tuvo la maestra Zuloaga y que convirtió en ley provincial Llaver en 1986”, destacó Cobos, autor de uno de los proyectos que pretende instaurar oficialmente el 24 de agosto como Día del Padre en Argentina.

“En 2017 logramos dictamen por unanimidad en el Senado de la Nación. Con esa media sanción pasó a Diputados y ahí está frenado. Hubo mucha resistencia y una presión muy fuerte de la industria, en particular de las cámaras de juguetes, porque en agosto está el Día del Niño y cada mes del año tiene un evento para que se activen las ventas. Pero nosotros pensamos que era bueno combinar lo económico con las tradiciones y poner en valor la figura de San Martín; sobre todo entre los chicos”, indicó el exvicepresidente de la Nación y exgobernador de Mendoza.

La ley provincial que no se cumple

Más allá de las dificultades, Cobos consideró que la media sanción y todos los antecedentes serán importantes a futuro para que finalmente se logre instaurar. “Se celebra un día internacional en honor a un hombre estadounidense, padre de nueve hijos. Pero lo ideal sería celebrar el Día del Padre Argentino”, concluyó.

La presidenta de Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza, en tanto, consideró que lo más lógico es que en el país se celebre este lunes. “Es algo en lo que siempre hemos trabajado los sanmartinianos, que se conmemore el 24 de agosto. Porque es el día que nació la única hija de San Martín, Mercedes Tomasa, y porque además él es el Padre de la Patria”, destacó Llorca.

Respecto a la fecha establecida internacionalmente en junio, consideró que se trata de “intereses internacionales” y de un personaje “ajeno a nuestra cultura e idiosincrasia”.

“En 1953 se iniciaron las gestiones en la DGE para que se fije la fecha del 24 de agosto, y se consiguió una resolución. Pero el Consejo Nacional de Educación lo eliminó en 1982. Sin embargo, por decreto quedó instituido en la provincia, aunque restringida la celebración al ámbito escolar y a algunas instituciones. El detalle es que en 1986 se aprobó la ley provincial 5.131 que establece en el artículo primero que se instituya el 24 de agosto la celebración del Dia del Padre en toda la provincia. Entonces, tenemos una ley ya para celebrarlo, pero no se está cumpliendo”, argumentó Llorca. E insistió en la resistencia por parte de las cámaras comerciales. “Tenemos tiempo para trabajar en la decisión de que el Día del Padre no sea más en junio”, acotó.

Desde la Fundación Marambio, su presidente, Juan Carlos Luján también se ha comprometido con la causa desde hace años. Personalmente ha recorrido en reiteradas oportunidades el Congreso buscando que se convierta en ley la propuesta; y es el responsable del sitio díadelpadre.org .

Ya hubo 39 propuestas

“Nunca bajé los brazos y hace unos años comenzamos con la página. Fui a un centro tradicionalista de Vicente López y hablaron del Día del Padre vinculado a San Martín. Ahí me di cuenta de lo importante que es, y de que en Argentina estamos celebrándolo en una fecha fijada en un decreto firmado por el ex presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson”, destacó Luján a Los Andes.

Al igual que el resto de los referentes consultados, se detuvo en las cámaras de comercio como el principal obstáculo para que prospere la propuesta.

“Hay 39 propuestas, muchas impulsadas por mí, desde 1953, referidas a que se conmemore el 24 de agosto (NdA: todas están en la web); y por una u otra razón no avanzaron. En Buenos Aires, el partido de San Martín tiene una ordenanza para que en todas las escuelas del lugar se estudie y conmemore el 24 de agosto como Día del Padre. Esa es la idea, que a nivel nacional se conmemore en las escuelas, ya que no va a caer domingo todos los años, y generalmente va a haber clases. No pedimos un feriado, sino que se conmemore y se celebre”, concluyó Luján.