Las insólitas fallas que hicieron que sacar un pasaje en el tren a Mendoza sea una misión casi imposible

Comprar un pasaje en el tan anunciado y comentado tren de pasajeros que, una vez más, vinculará las estaciones de Retiro (Buenos Aires) con Palmira (Mendoza) no fue una tarea fácil durante la mañana de este martes. Incluso, dar con la fórmula exacta de la popular gaseosa cola parecía algo más accesible que conseguir un ticket para el viaje completo (ya sea Retiro – Palmira, o Palmira – Retiro).

“Primero, no estaba subida la opción para sacar el viaje completo y solo se ofrecía por tramos intermedios, después estaba mal cargada la información, después había algunas cosas inexactas. Yo venía esperando y siguiendo la página de Trenes Argentinos desde el lunes y todo el martes a la mañana, y al principio no se podía”, resume Fernando (no es su nombre verdadero, pero prefiere que no se lo identifique con él). Desde que se anunció el regreso del tren, este mendocino ha estado atento a todos los detalles, y por nada en el mundo quería quedarse afuera.

Insólitos errores y fallas que hicieron que sacar un pasaje en el tren a Mendoza sea una misión casi imposible. Foto: Claudio Gutiérrez / Los Andes.

Según fue anunciado –y ya salieron a la venta los pasajes-, el próximo tren de pasajeros saldrá de Retiro a Palmira el próximo viernes, 2 de junio. Partirá de Retiro a las 12:20 y llegará a Palmira (Este de Mendoza) el sábado 3 a las 16:40, luego de 28 horas y 20 minutos de viaje. Esa misma formación regresará de Palmira a Retiro el domingo 4 a las 10, por lo que estará nuevamente en Retiro a las 14:20, ya del lunes 5 de junio.

Fernando ha sacado pasajes para completar los dos tramos –de Retiro a Palmira y de Palmira a Retiro- este fin de semana. De hecho, viajará mañana a Buenos Aires en avión para poder subir al tren cuando salga el viernes de Retiro. Y, una vez que vuelva en el mismo tren a Buenos aires –ya el lunes-, regresará a Mendoza por otro medio de transporte.

“Evidentemente, al menos en estos primeros viajes confirmados, el tren está pensado para que venga gente de Buenos Aires a Mendoza por unos días a pasear, recorrer y volver ese mismo fin de semana. No está hecho como ir y volver regularmente. Quizás para combinar con otro transporte, porque si la idea es pasar de ese fin de semana, hay que esperar 2 semanas antes de que vuelva el próximo”, sintetizó Fernando.

Si bien durante la mañana del martes hubo demoras, información incompleta y opciones sin estar habilitadas en la página; ya durante la mañana de hoy estaba habilitado sin inconvenientes. Y, al menos hasta media mañana, quedaban disponibles todavía 22 lugares en el tren que saldrá de Retiro hacia Palmira el viernes 2 de junio.

Prueba, error: los problemas apenas salieron los pasajes a la venta

A diferencia de lo que ocurre en la estación de Retiro –que nunca dejó de estar activa en lo referido al tren de pasajeros-, en Palmira no hay boletería física ni venta de pasajes presencial. Esto lleva a que la única alternativa para sacar los pasajes en Mendoza sea a través de la página web, alternativa que –además- permite pagar de forma electrónica y con billeteras virtuales, y que ofrece al pasajero un descuento de 10% en la tarifa.

“Durante la mañana de ayer (por el martes) estuve tratando de conseguir el pasaje para salir de Retiro (Buenos Aires) hasta Palmira (Mendoza), pero estaba muy difícil. Según estuvimos hablando con otras personas que lo intentaron, aparentemente estaban mal cargados los tramos y las opciones. No figuraban algunos destinos, después aparecieron, pero con nombres diferentes y que los fueron modificando. Primero decía ‘Retiro’ el punto de origen, después decía ‘Buenos Aires’. Tampoco aparecía Palmira al comienzo”, destacó el ferroaficionado, quien incluso desde el lunes estuvo atento a las novedades y disponibilidad en la web.

Ya a mitad de la mañana se arreglaron algunos errores, pero aún había algunos puntos pocos claros. “De repente se podía elegir viajar entre estaciones intermedias, pero no hacer el viaje completo. Para no perder el tren, al principio yo saqué uno intermedio.”, se explayó.

Ya cerca del mediodía del martes, todo se acomodó y la información ofrecida pasó a ser completa y sin errores.

Todo aceitado

Ni Fernando ni ninguno de los compradores que ya adquirieron sus pasajes para venir de Retiro a Palmira el viernes tuvo inconvenientes una vez que todo estuvo ajustado y definido en la web.

“Es igual que comprar un pasaje de cualquier medio de transporte y en cualquier sistema de venta de pasajes electrónicos. Primero elegís el origen y el destino, luego la fecha y después piden que copies un captcha de letras y números. Lo malo es que si te equivocabas en esa combinación, se reiniciaba todo el formulario y tenías que llenarlo de nuevo” detalló.

Incluso, por al menos hasta la mañana del miércoles, todo seguía funcionando a la perfección para comprar los pasajes de cualquiera de los 4 viajes ya confirmados del tren y que se han distribuido, uno por día, entre los días 2 y 4 de junio (los primeros) y 16 y 20 de junio los siguientes.

“Tenés la opción de seleccionar la categoría o clase, de acuerdo a la disponibilidad, y tenés que completar un formulario con tus datos. Se puede pagar con Mercado Pago y hay que confirmar el pasaje 72 horas antes de la salida del tren. Te llega un mail para recordarte y es sencillo: entrás en el link que hay ahí –lleva a la página de Trenes Argentinos y confirmás”, agregó Fernando.

De hecho, explicó que hasta es sencillo devolver un ticket y tramitar el reintegro del dinero. “Yo lo hice con el primer pasaje que saqué para un tramo intermedio, antes de que esté disponible el del viaje completo, y no tuve inconvenientes”, explicó.

Horarios, recorridos y precios disponibles

El tren que partirá de Retiro el vienes 2 y llegará a Mendoza el sábado 3 de junio cuenta con un único coche dormitorio con 10 camarotes. Cada uno de los camarotes, en tanto, cuenta con comodidades para dos personas.

En cada uno de esos camarotes, en tanto, cuenta con dos camas (una arriba y otra abajo), que también sirve de asiento. El camarero brindará a los pasajeros ropa blanca con dos almohadas y dos mantas (serán entregadas por la noche y retiradas por la mañana). Cuenta, además, con una mesa y traba puertas, control de temperatura de aire acondicionado frío/calor y volumen de parlantes.

Además, la formación que llegará a Mendoza cuenta con categorías de Pullman, Primera y coche comedor, además del coche generador (de energía eléctrica).

Para la formación que partirá de Retiro a las 12:20 del viernes, ya no quedan lugares en los Camarotes, miemtras que en Pullman regular quedaban algunos. Y en Primera, en tanto, hasta esta mañana quedaban 13 lugares disponibles.

En cuanto a los valores de los tickets, el pasaje en Camarote para el viaje completo cuesta 19.827 pesos (para dos pasajeros, ya con el descuento de 10% por compra online), mientras que el Pullman cuesta 6.606 pesos (también con precio promocional). Los pasajes en Primera, en tanto, cuestan 5.512,50 pesos (con el descuento de 10%).

En cuanto a los viajes ya confirmados, hay 4 hasta el momento, y para ellos está habilitada la compra de pasajes.

- Tren de Retiro (Buenos Aires) a Palmira (Mendoza). Sale el viernes 2 de junio a las 12:20, llega el sábado 3 de junio a las 16:40.

- Tren de Palmira (Mendoza) a Retiro (Buenos Aires). Sale el domingo 4 de junio a las 10, llega el lunes 5 de junio a las 14:20.

- Tren de Retiro (Buenos Aires) a Palmira (Mendoza). Sale el viernes 16 de junio a las 12:20, llega el sábado 17 de junio a las 16:40.

- Tren de Palmira (Mendoza) a Retiro (Buenos Aires). Sale el martes 20 de junio a las 10, llega el miércoles 21 de junio a las 14:20. *

*Sale el martes porque es fin de semana largo.