Lanzan 90 becas para formarse en Madrid en "innovación e inteligencia artificial": cómo anotarse

Santander Argentina abrió la convocatoria a un nuevo programa internacional que busca acercar a jóvenes de distintas partes del mundo a la formación en innovación y el uso de inteligencia artificial . Se prevén 90 becas y tendrá como escenario la ciudad de Madrid , con la participación de IE University.

La propuesta está dirigida a personas de entre 21 y 25 años que residan en alguno de los 13 países participantes, entre ellos Argentina . Los elegidos podrán acceder a un curso intensivo en el que se trabajarán competencias vinculadas con el liderazgo, la creatividad, la innovación y las aplicaciones sociales de la inteligencia artificial.

La experiencia se llevará a cabo durante dos semanas, en julio de 2026, en la ciudad de Madrid, España. Además de Argentina, jóvenes de Alemania, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay competirán por un lugar en el programa internacional.

El programa es completamente gratuito para los seleccionados: incluye pasajes internacionales, alojamiento y actividades académicas . Para postular no es necesario contar con un título universitario ni ser cliente de Santander.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 3 de diciembre de 2025 a través de la plataforma Santander Open Academy.

El objetivo de esta propuesta es brindar a los participantes la posibilidad de aprender a liderar con propósito, desarrollar el pensamiento global y generar soluciones innovadoras aplicando inteligencia artificial a desafíos reales.

En un entorno internacional e interdisciplinario, los jóvenes trabajarán junto a docentes de IE University y expertos en innovación, viviendo una experiencia que combina formación académica de excelencia con un fuerte compromiso social.

Iniciativas de Santander: educación, empleabilidad y emprendimiento

Este lanzamiento se suma a otras iniciativas globales de Santander Open Academy, plataforma a través de la cual el banco ha destinado más de 2.400 millones de euros en programas de educación, empleabilidad y emprendimiento, beneficiando a más de 3.7 millones de personas en los últimos 27 años.

En Argentina, Santander mantiene alianzas con más de 100 universidades y desarrolla un amplio programa de banca responsable, enfocado en apoyar la educación superior, el progreso de las personas y el desarrollo sostenible de las comunidades.

Con esta iniciativa, Santander Argentina reafirma su compromiso con la banca responsable, poniendo a la educación como un puente hacia un futuro con más posibilidades y como motor de progreso para las personas, las empresas y las comunidades.

