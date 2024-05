La única sala de culto de la Ciudad proyectará ciclos especiales para cinéfilos

La sala elegida por los cinéfilos presenta tres propuestas para ver en pantalla grande. Estas son: ciclo antibélico; cine animé y sábados especiales. Aquí se desprenderán dos grandes invitaciones. Por un lado, se podrá disfrutar de un especial para adultos mayores y por otro, estrenos de cine griego.

El Microcine Municipal está ubicado en calle 9 de Julio 500, subsuelo del edificio municipal, y todas las funciones son con entrada gratuita. El cupo es limitado, hasta agotar la capacidad del lugar.Los jueves a las 21 horas, el Cineclub Stocco, junto con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA, presentan el ciclo Antibélico. A continuación, el detalle.

Jueves 9, 21 h. Película: Skammen / Vergüenza. Dir. Ingmar Bergman. Suecia. 1978. +16 años. Jan y Eva Rosenberg, dos antiguos violinistas con un matrimonio tempestuoso, dirigen una granja en una isla en plena guerra civil. A pesar de haberlo intentado todo para huir de su patria, la guerra interfiere en todos los aspectos de sus vidas.

La Ciudad proyectará ciclos especiales para cinéfilos.

Jueves 16, 21 h. Película: Nobi / Fuego en la llanura. Dir. Kon Ichikawa. Japón. 1959. +16 años. Duro relato antibélico que narra la desesperada situación, abocada a la derrota, que sufrió el ejército japonés en Filipinas, en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial.

Jueves 23, 21 h. Película: Idi i smotri / Ven y mira. Dir. Elem Klimov. Unión Soviética. 1985. +16 años. Después de encontrar un viejo rifle, un joven se une al movimiento de resistencia soviético contra las despiadadas fuerzas alemanas y experimenta los horrores de la Segunda Guerra Mundial.

Jueves 30, 21 h. Película: Hotaru no haka / La tumba de las luciérnagas. Dir. Isao Takahata. Japón. 1988. +13 años. Un muchacho y su hermana pequeña intentan sobrevivir en Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Los viernes a las 21, el Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) brindarán el ciclo de cine animé “Los Mundos de Mamoru Hosoda”. A continuación, te contamos qué pelis se proyectarán.Viernes 10, 21 h. Película: The boy and the beast / El niño y la bestia. Dir. Mamoru Hosoda. Japón. 2015. ATP. Kyuta es un niño solitario que vive en Tokio. Kumatetsu es un ser sobrenatural aislada en un mundo imaginario. Un día, Kyuta cruza la frontera al mundo imaginario y entabla amistad con la criatura.

Viernes 17, 21 h. Película: Summer wars / Guerras de verano. Dir. Mamoru Hosoda. Japón. 2009. ATP. Un joven genio de las matemáticas resuelve una compleja ecuación y sin querer libera a una inteligencia artificial de un mundo virtual que destruirá la Tierra.

Viernes 24, 21 h. Película: Mirai / Mirai, mi pequeña hermana. Dir. Mamoru Hosoda. Japón. 2018. ATP. Kun, un niño mimado y consentido de cuatro años al que sus padres dejan de prestar atención cuando nace su hermana Mirai, empieza a sufrir situaciones en casa que nunca había vivido. Pero entonces, la versión adolescente de su hermana viaja en el tiempo desde el futuro para vivir, junto a Kun, una aventura extraordinaria más allá de lo imaginable.

Viernes 31. 21 h. Belle / Bella. Dir. Mamoru Hosoda. Japón. 2021. ATP. Una estudiante de escuela secundaria se convierte en una cantante con millones de fans en todo el planeta gracias al mundo virtual. La joven empieza a investigar quién es la misteriosa bestia que lidera a un grupo de expeditivos justicieros.

Finalmente, los sábados del mes, Carla y Juan Ventimiglia, junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA, invitan al ciclo de especiales: cine para adultos mayores y cine griego. Este último se realiza en conjunto con la Colectividad Pallas Athenea, a través de la Embajada de Grecia. Aquí te contamos.

Sábado 11, 16 h. Ciclo “Los mayores van al cine”. Película: Yo no soy la Mata Hari. Dir. Benito Perojo. 1950. ATP. España. Tras el fusilamiento de la espía Mata-Hari, el servicio secreto aprovecha para apresar a algunos de sus colaboradores. Para arrestar a Richard, uno de los cabecillas, maestro en ventriloquia y caracterización, utilizan a su novia Niní (Niní Marshall), una ingenua bailarina. La chica, harta de ser manipulada por todos, decide convertirse en la agente X25 y aprovechar un baile celebrado por el gobernador de Polonia para desenmascarar a Richard y envenenarlo.

Sábado 11, 20 h. La Colectividad Pallas Athenea, a través de la Embajada de Grecia y en conjunto con el Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA de la Municipalidad de Mendoza, invitan al Ciclo Estrenos de Cine Griego. Película: Defunc – Apostratos / Difunto. Dir. Zacharias Mavroeidis. Grecia. 2019. En los primeros tiempos de la gran crisis económica que sacudió a Grecia, muchos jóvenes de alrededor de treinta años se mudaron a las casas de sus abuelos. El tono de esta comedia de costumbres es siempre amable, humorístico y triste por partes iguales, y muestra además la férrea voluntad de sobrepasar toda dificultad. Un cine joven sobre jóvenes que saben que, antes de ellos, también hubo un mundo

.Sábado 18, 20 h. La Colectividad Pallas Athenea, a través de la Embajada de Grecia y en conjunto con el Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA de la Municipalidad de Mendoza, invitan al Ciclo Estrenos de Cine Griego. Película: Suntan / Bronceado. Dir. Argyris Papadimitropoulos. Grecia. 2016. A Kostis, médico solitario, le toca ejercer en una isla griega. Cuando llega el verano, se obsesiona con una joven turista cuando esta le permite acompañar a su grupo de amigos de fiesta.

Sábado 25, 20 h. La Colectividad Pallas Athenea, a través de la Embajada de Grecia y en conjunto con el Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA de la Municipalidad de Mendoza, invitan al Ciclo Estrenos de Cine Griego. Película: Digger. Dir. Giorgis Grigoriakis. Grecia. 2020. Con las armas y -un poco- la iconografía del western, este tenso thriller psicológico muestra dos enfrentamientos: el de un padre y un hijo que representan generaciones e ideas sobre la realidad diferentes, y el de un orden tradicional atado a la naturaleza contra la aparición de una tecnología que pone tal equilibrio en riesgo.