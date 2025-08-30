La Tormenta de Santa Rosa con lluvias, viento y granizo en el Valle de Uco

Con alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, la Tormenta de Santa Rosa llegó al Valle de Uco con lluvias, viento y gran caída de granizo.

La Tormenta de Santa Rosa tomó notoriedad en el Valle de Uco con el granizo registrado en la mañana de hoy. Según estiman del servicio meteorológico, la tormenta actual podría duplicar la cantidad de precipitaciones registrada a la tormenta del 2024.

La región se mantiene bajo alerta naranja por lluvias, granizo y viento. En Tupungato, desde las 22h del viernes comenzaron las lluvias que se intensificaron durante la madrugada. Hacia las 9:30 de la mañana del sábado, Defensa Civil informó la caída de granizo en gran parte del departamento, principalmente en Cordón del Plata, donde las piedras llegaron a acumularse en la ruta. El fenómeno estuvo acompañado de tormenta eléctrica y precipitaciones persistentes.

Granizo El granizo cubrió calles y veredas en Tupungato. Gentileza “Si bien el granizo fue de tamaño chico a mediano y no provocó daños graves, se pidió transitar con precaución por rutas y caminos internos”, indicó Carlos Ríos, director de defensa civil de Tupungato. Y anticipó que el Arroyo Anchayuyo, sobre la ruta 86, se encuentra con un caudal elevado y arrastre de material de montaña, aunque bajo supervisión de Tránsito y Defensa Civil se mantuvo transitable.

Granizo La tormenta provocó acumulación en varias zonas de Tupungato. Gentileza En San Carlos, según informó Darío Segura de Defensa Civil, desde las 2:30 de la madrugada del sábado comenzaron las lluvias intensas en todo el departamento y hacia las 11 se registró la caída de granizo en La Consulta, La Cañada y Chacón. También se reportó granizo de mediano tamaño con acumulación en calle Roca, el Camino del Vino y la ruta 89. No hubo evacuaciones ni asistencias, pero se recomendó circular con precaución.

En Tunuyán, el panorama estuvo marcado por lluvias moderadas y bajas temperaturas: 6°C y cielo cubierto. Se reportaron lluvias intensas en Los Sauces, Los Árboles, Las Pintadas, según los datos del radar meteorológico aportados por Hugo Videla. Mientras que en la localidad de Vista Flores se registró caída de granizo en hora de la mañana, pero sin llegar a la acumulación.