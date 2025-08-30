30 de agosto de 2025 - 13:58

La Tormenta de Santa Rosa con lluvias, viento y granizo en el Valle de Uco

Con alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, la Tormenta de Santa Rosa llegó al Valle de Uco con lluvias, viento y gran caída de granizo.

La tormenta provocó acumulación en varias zonas de Tupungato.

La tormenta provocó acumulación en varias zonas de Tupungato.

Foto:

Gentileza
Por Gisel Guajardo

La Tormenta de Santa Rosa tomó notoriedad en el Valle de Uco con el granizo registrado en la mañana de hoy. Según estiman del servicio meteorológico, la tormenta actual podría duplicar la cantidad de precipitaciones registrada a la tormenta del 2024.

Leé además

Las calles de Mendoza quedaron anegadas después de la tormenta

La tormenta de Santa Rosa ya se siente en Mendoza: lluvia, granizo y descenso de la temperatura

Por Redacción
 Tamy, el elefante asiático que falleció el pasado 24 de junio a los 55 años de edad.

La autopsia de Tamy: se reveló la causa por la que murió el elefante a sus 55 años

Por Redacción

La región se mantiene bajo alerta naranja por lluvias, granizo y viento.

En Tupungato, desde las 22h del viernes comenzaron las lluvias que se intensificaron durante la madrugada. Hacia las 9:30 de la mañana del sábado, Defensa Civil informó la caída de granizo en gran parte del departamento, principalmente en Cordón del Plata, donde las piedras llegaron a acumularse en la ruta. El fenómeno estuvo acompañado de tormenta eléctrica y precipitaciones persistentes.

Granizo
El granizo cubrió calles y veredas en Tupungato.

El granizo cubrió calles y veredas en Tupungato.

“Si bien el granizo fue de tamaño chico a mediano y no provocó daños graves, se pidió transitar con precaución por rutas y caminos internos”, indicó Carlos Ríos, director de defensa civil de Tupungato. Y anticipó que el Arroyo Anchayuyo, sobre la ruta 86, se encuentra con un caudal elevado y arrastre de material de montaña, aunque bajo supervisión de Tránsito y Defensa Civil se mantuvo transitable.

Granizo
La tormenta provocó acumulación en varias zonas de Tupungato.

La tormenta provocó acumulación en varias zonas de Tupungato.

En San Carlos, según informó Darío Segura de Defensa Civil, desde las 2:30 de la madrugada del sábado comenzaron las lluvias intensas en todo el departamento y hacia las 11 se registró la caída de granizo en La Consulta, La Cañada y Chacón. También se reportó granizo de mediano tamaño con acumulación en calle Roca, el Camino del Vino y la ruta 89. No hubo evacuaciones ni asistencias, pero se recomendó circular con precaución.

En Tunuyán, el panorama estuvo marcado por lluvias moderadas y bajas temperaturas: 6°C y cielo cubierto. Se reportaron lluvias intensas en Los Sauces, Los Árboles, Las Pintadas, según los datos del radar meteorológico aportados por Hugo Videla. Mientras que en la localidad de Vista Flores se registró caída de granizo en hora de la mañana, pero sin llegar a la acumulación.

Granizo
De blanco dejó las calles tupungatinas el granizo registrado en la mañana de hoy.

De blanco dejó las calles tupungatinas el granizo registrado en la mañana de hoy.

Desde Vialidad Provincial, el jefe zonal Gastón Bacenilla confirmó que los caminos de la región se encuentran “transitables con precaución”. “Esta mañana cayó un poco de granizo en Tupungato, pero sin inconvenientes. No tengo reportes de mayores problemas”, señaló.

Se confirma que la alerta naranja continúa vigente para gran parte de la provincia y, según precisó Carlos Ríos de Defensa Civil de San Carlos, las condiciones podrían extenderse hasta el domingo al mediodía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La tradicional Tormenta de Santa Rosa llegó a Mendoza, con un fin de semana de intensas lluvias, viento y un marcado descenso de la temperatura.

Alerta naranja en Mendoza: cómo impactará la tormenta de Santa Rosa este fin de semana

Por Redacción Sociedad
la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción
Alerta del Servicio Meteorológico Nacional por nuevas tormentas fuertes en Mendoza

Se eleva a naranja la alerta por tormentas intensas en Mendoza: a qué hora comenzará a llover

Por Redacción Sociedad
quiniela de mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 29 de agosto

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 29 de agosto

Por Redacción