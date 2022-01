La tercera ola de Covid hizo subir 40% el empleo temporal

El verano suele ser uno de los momentos donde el empleo temporal toma mayor relevancia por las vacaciones, porque falta personal que está descansando o porque se deben destinar más recursos, por ejemplo, a la atención al público ante una mayor demanda.

Sin embargo, este año y con la variante Ómicron de Covid-19 de por medio, que es más contagiosa que las cepas a las que el mundo se enfrentó con anterioridad, esta situación se incrementó casi en un 40% comparándola con igual período del año pasado.

“Si tenemos que basarnos en estadísticas, comparando el volumen de procesos y demanda que nos encontramos atendiendo en estas primeras semanas del 2022 en relación al mismo período de 2021, notamos una importante alza, que ronda el 39%”, sostuvo Carla Cantisani, directora de Servicios y Calidad para la consultora Adecco, de Argentina y Uruguay.

Según este informe, durante 2022, casi cuatro de cada 10 empresas aumentarán su dotación de personal. La mitad admite que se mantendrá sin cambios y un 12% reducirá su personal.

Al 38% que incrementará su personal (12% más comparándolo con el relevamiento realizado el año anterior) se le consultó en qué porcentaje lo harán. El 68% afirmó que será dentro de un 10%, el 18,5% de un 10 a un 20% y el 11% de un 20 a un 30%.

De todas formas, cabe recordar que el Ministerio de Salud de Mendoza, encabezado por Ana María Nadal, anunció hace una semana que las personas asintomáticas que son contacto estrecho de un caso de Covid-19 positivo, y con su esquema de vacunación completo, no tendrán que aislarse más, como se venía haciendo hasta el momento y desde que se declaró la pandemia, con lo cual, en muchos espacios laborales la necesidad de reemplazar a los trabajadores se vio morigerada.

Mucha gente, mucho trabajo

Las empresas de servicios dedicados al turismo son las que más trabajo tienen por estos días. Sin embargo, el aumento de casos de Covid complica a quienes se desempeñan en este sector ya que muchas veces se han visto obligados a cerrar ante la imposiblidad de reemplazar recurso humano clave en puestos que requieren formación.

Según publicó Los Andes hace unos días, la novedad en oportunidades laborales del verano está en la gastronomía, hotelería, agencias de viajes, compañías aéreas, alquiler de autos que, tanto en el mercado doméstico como en el regional, están normalizando sus operaciones aceleradamente.

Según se informa, todas estas empresas tuvieron que recomponer sus equipos que fueron perdiendo durante la prolongada pandemia de casi 18 meses. Así, la demanda creció cerca del 50% como promedio entre las actividades mencionadas.

Arturo Gonzalez, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza indicó que se está recurriendo a personal temporario pero que, al mismo tiempo, por los contagios la operatoria de restaurantes, hoteles y bodegas se ha visto seriamente afectada. “Hay lugares que han cerrado temporalmente hasta que se restituya el personal porque no encuentran cómo reemplazarlos. Por ejemplo, el conserje de hotel si no tiene experiencia es un problema, lo mismo que el mozo en un restaurante”, señaló González.

Sucede que una persona que ingresa a un trabajo con formación específica requiere instrucción específica y además cada empresa debe darle perfil propio, lo que no ocurre en unas semanas. “Hay bodegas que llegaron a cerrar durante una semana por no tener personal para la atención al público. A veces es más barato cerrar que seguir abierto sin poder contratar a nadie con experiencia y conocimientos; es la realidad”, confirmó.

Por otro lado, González dijo que en el rubro turístico en particular muchos trabajadores dedicados a estas labores se “reciclaron” durante la pandemia y buscaron otro trabajo ante la falta de salida laboral en su ámbito. “Hay guías turísticos que no trabajan en lo que se formaron porque tuvieron que dedicarse a otra cosa. No vemos otra solución que esperar a que bajen los casos. Porque tenemos muchos visitantes y eso hace que haya mucho trabajo”, aseguró.

Reacomodar personal

Adrian Alín, presidente de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) de la Ciudad de Mendoza, señaló que el dato aportado por la consultora Adecco es real. “Hay un combo de circunstancias pero también hay mucha necesidad de reacomodar por falta de personal, relacionado con el Covid. Sucede también que, al no tener test, te dan certificados igual pero nos falta la constatación real de que la persona esté enferma. De todas formas, esta nueva cepa hace que la gente esté enferma cinco días como mucho y, si bien hay contagiosidad, no es tan grave. En este sentido, tomar personal por una semana no sirve. Porque una persona necesita seis meses por lo menos para prepararla”, dijo Alín.

El empresario agregó que se han suspendido vacaciones para cubrir las vacantes ocasionadas por Ómicron y se ha reacomodado el personal en caso de que el comercio tenga varias sucursales. “Si bien se estaba tomando personal para reforzar luego de las aperturas, ahora no ocurre tanto. Porque el tiempo de duración de la enfermedad no es tan largo”, detalló.

Para el futuro, el empresario indicó que la situación ha cambiado. Ya no existe la preocupación por pérdidas de vida humana. “Esta última cepa no ha provocado situaciones dramáticas. Se sabe que el periodo de la enfermedad es corto. Nos queda saber qué haremos con aquellas personas que no se quieren vacunar, porque ponen en riesgo al resto de la empresa. En ese sentido, creo que el pase sanitario sería una solución”, cerró Alín.

Más puestos a cubrir que en 2021

Cantisani, de Adecco, aseguró que es una realidad que durante las temporadas de verano el empleo temporal presenta un aumento debido a las vacaciones, pero en este momento se está combinando con los crecientes casos positivos en el país.

“El aumento de licencias sanitarias presenta en las compañías una necesidad significativa de puestos a cubrir. Las empresas deben acotar tiempos de búsqueda y cubrir lo más rápidamente posible esas vacantes para continuar con su trabajo habitual”, explicó.

En este sentido, la consultora remarcó que si se elige, por ejemplo, la primera semana del año se puede observar que se generaron más de 300 posiciones a cubrir, comparándola con la misma fecha en el 2021.

“Todas las empresas que bajo buenos niveles de rentabilidad apuesten a invertir, operar con agilidad, sostener la productividad de sus equipos y continuar posicionando sus servicios y productos en el mercado serán los propulsores y demandantes de mayor mano de obra, proyectando un escenario alentador en materia de empleo para este primer semestre del 2022″, concluyó Cantisani.