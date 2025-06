La semana más fría del año: cuál es la diferencia entre "ola de frío" y "ola polar"

El invierno llegó con todo a esta parte del mundo. En una jornada inolvidable, el lunes todos los departamentos de la provincia de Mendoza registraron temperaturas mínimas por debajo de los cero grados . No solo ello sino que se espera que la semana que está transcurriendo llegue a su fin con la marca de ser la más fría en lo que va del año . E, incluso, para el jueves se espera una marca mínima cercana a los -2° C .

"No sé si la semana completa más fría, pero al menos ayer (por el lunes) y hoy (martes) han sido los días más fríos del año. No sabemos que pueda ocurrir después", destacó el doctor en Ciencias de la Atmósfera e investigador del Conicet, Maximiliano Viale a Los Andes. Y agregó que la mínima del martes fue una décima más baja que la del lunes (-1,7° C de hoy frente a -1,6° C del lunes).