13 de noviembre de 2025 - 22:09

La primera fiesta departamental de la Vendimia fue reprogramada por mal tiempo: nuevas fechas en San Carlos

Debido a las inclemencias climáticas, el acto Vendimia San Carlos 2025 tuvo que ser suspendida. La Municipalidad ya oficializó la nueva fecha para el espectáculo mayor y para la segunda noche de la "Fiesta de la Tradición".

Fiesta de la Vendimia de San Carlos 2025 y Fiesta de la Tradición reprogramadas.

Fiesta de la Vendimia de San Carlos 2025 y Fiesta de la Tradición reprogramadas.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La fiesta departamental de la Vendimia de San Carlos, “Historia con alma de Tradición y Vendimia”, abría el calendario vendimial. Sin embargo, la celebración central de ese departamento fue suspendida ante el pronóstico de mal tiempo.

Leé además

La plaza de Godoy Cruz ubicada en Belgrano y Lisandro de la Torre, llevará el nombre de la primera Reina Nacional de la Vendimia.

Dónde está y cómo es la plaza en honor a la primera Reina Nacional de la Vendimia

Por Redacción Sociedad
El pronóstico advierte tormenta y se reprograman las actividades prevista para este viernes 14 de noviembre en el Valle de Uco. 

El pronóstico de tormenta obligó a la reprogramación de tres grandes celebraciones en el Valle de Uco

Por Gisel Guajardo

El evento fue reprogramado del viernes 14 para el domingo 16 de noviembre. Es decir, ocurrirá este fin de semana, solo dos días después de la fecha original.

Embed

Fiesta de la Vendimia de San Carlos 2025 y Fiesta de la Tradición

El evento, que rinde homenaje a la cosecha y elige a la nueva soberana departamental, ya cuenta con su fecha definitiva: domingo 16 de noviembre. Ese mismo día también está previsto que se lleve a cabo la primera noche de la "Fiesta de la Tradición", que estaba pactada para el sábado 15 de noviembre (último día de mal tiempo, según prevén).

Cómo el ingreso es sin costo para la Vendimia, aquellos que adquirieron entradas para la primera noche de "Tradición" (Amar Azul) podrán utilizarla para ingresar a la segunda noche de "Tradición" (Destino San Javier), que pasa del domingo 16 al lunes 17 de noviembre. De esta manera, la primera noche, que contaba con la presentación de "Amar Azul", la banda cerrará la Fiesta de la Vendimia de San Carlos el domingo.

Fiesta de la Vendimia de San Carlos 2025 y Fiesta de la Tradición reprogramadas
Fiesta de la Vendimia de San Carlos 2025 y Fiesta de la Tradición reprogramadas.

Fiesta de la Vendimia de San Carlos 2025 y Fiesta de la Tradición reprogramadas.

En palabras del intendente de San Carlos, Alejandro Morillas: "Hemos consultado el tiempo. Meteorólogos amigos que nos han estado asesorando y hemos decidido, por el bien de nuestro pueblo sancarlino, por la seguridad de nuestra gente, pasar la fiesta de la Vendimia al día domingo, junto con el cierre de Amar Azul". "Y al día lunes, destino San Javier", añadió.

"El que haya sacado entradas valen todas para el día lunes. Y por supuesto el día domingo nuestra fiesta de la Vendimia va a ser gratis como siempre", detalló Morillas. Y agregó: "Además se reprogramará el desfile (Cívico Militar) del día domingo a una fecha confirmar".

Fiesta de la Vendimia de San Carlos 2025 y Fiesta de la Tradición reprogramadas
Fiesta de la Vendimia de San Carlos 2025 y Fiesta de la Tradición reprogramadas.

Fiesta de la Vendimia de San Carlos 2025 y Fiesta de la Tradición reprogramadas.

Este cambio de fecha asegura que el público pueda disfrutar de la celebración en condiciones óptimas, luego de que la amenaza climática obligara a las autoridades a modificar el cronograma original.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Polémica en el concurso de la Vendimia 2026: un supervisor fue grabado jugando con el celular durante la evaluación.

Polémica en el concurso de la Vendimia 2026: un supervisor fue grabado jugando con el celular durante la evaluación

Por Redacción Sociedad
Vendimia 90 años: dos personajes repasarán la historia de la fiesta y las reinas tendrán una plaza en Mendoza

Vendimia 90 años: dos personajes repasarán la historia de la fiesta y las reinas tendrán una plaza en Mendoza

Por Ignacio de la Rosa
Equipo elegido para 90 cosechas de una misma cepa, el espectáculo artístico de la Vendimia 2026

La Vendimia 2026 ya tiene nombre y director confirmado: "90 cosechas de una misma cepa"

Por Redacción Sociedad
Candidatas a reina de Capital 2025 junto a Agostina Saua, Reina Nacional de la Vendimia 2024.

Abren las inscripciones para elegir la reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza: cómo postularse

Por Bernarda García Centurión