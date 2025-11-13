La primera fiesta departamental de la Vendimia fue reprogramada por mal tiempo: nuevas fechas en San Carlos

Debido a las inclemencias climáticas, el acto Vendimia San Carlos 2025 tuvo que ser suspendida. La Municipalidad ya oficializó la nueva fecha para el espectáculo mayor y para la segunda noche de la "Fiesta de la Tradición".

Fiesta de la Vendimia de San Carlos 2025 y Fiesta de la Tradición reprogramadas.

La fiesta departamental de la Vendimia de San Carlos, “Historia con alma de Tradición y Vendimia”, abría el calendario vendimial. Sin embargo, la celebración central de ese departamento fue suspendida ante el pronóstico de mal tiempo.

El evento fue reprogramado del viernes 14 para el domingo 16 de noviembre. Es decir, ocurrirá este fin de semana, solo dos días después de la fecha original.

El evento, que rinde homenaje a la cosecha y elige a la nueva soberana departamental, ya cuenta con su fecha definitiva: domingo 16 de noviembre. Ese mismo día también está previsto que se lleve a cabo la primera noche de la "Fiesta de la Tradición", que estaba pactada para el sábado 15 de noviembre (último día de mal tiempo, según prevén).

Cómo el ingreso es sin costo para la Vendimia, aquellos que adquirieron entradas para la primera noche de "Tradición" (Amar Azul) podrán utilizarla para ingresar a la segunda noche de "Tradición" (Destino San Javier), que pasa del domingo 16 al lunes 17 de noviembre. De esta manera, la primera noche, que contaba con la presentación de "Amar Azul", la banda cerrará la Fiesta de la Vendimia de San Carlos el domingo.

Facebook / San Carlos Municipalidad En palabras del intendente de San Carlos, Alejandro Morillas: "Hemos consultado el tiempo. Meteorólogos amigos que nos han estado asesorando y hemos decidido, por el bien de nuestro pueblo sancarlino, por la seguridad de nuestra gente, pasar la fiesta de la Vendimia al día domingo, junto con el cierre de Amar Azul". "Y al día lunes, destino San Javier", añadió.