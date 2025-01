La primera bebé del 2025 del Valle de Uco nació en Tunuyán y se llama Olivia

El cuñado de Laura lo presentía, por eso prendió el fuego temprano. Y tenía razón, su sobrina Olivia nació cuando muchos aún brindaban y se convirtió en la primera bebé del 2025 en Valle de Uco. Inicialmente se creyó que había sido la primera de Mendoza, pero durante la tarde de este 1 de enero se conoció que la primera bebé había sido Isabella, una niña que nació en el hospital Español de Mendoza a las 00.22.

A las 3.42 en el hospital Regional Antonio J. Scaravelli, en Tunuyán, Laura Celeste Vega, una joven madre de 24 años de Tupungato dio a luz a su primera hija. Ambas están en perfecto estado de salud y si bien el parto no presentó complicaciones, la previa fue una frenética secuencia.

“Estábamos cenando, mi cuñado decía que Olivia iba a nacer en Año Nuevo y por eso había preparado todo temprano”, contó la flamante mamá desde el hospital. Apenas se sentaron las cuatro en la mesa, Laura, Hernán, su pareja y papá de Olivia, su hermana y su cuñado, la joven tupungatina sintió su primera contracción.

Olivia, la primera bebé del 2025: nació en Tunuyán en perfecto estado de salud. Gentileza

Con el asado caliente en la mesa, los cuatro se subieron al auto e hicieron la ruta Tupungato-Scaravelli en tiempo récord. “Llegamos al hospital y ya estaba en trabajo de parto, me costó bastante. Tenía muchos dolores y no dilataba lo que tenía que dilatar. Por suerte mi marido y las enfermeras del hospital me ayudaron un montón”, contó Laura.

A las 3.30, los médicos le indicaron a Hernán que se cambiara, iba a acompañar a su novia a sala de parto. Olivia esta por nacer. Menos de 15 minutos después, a las 3.42 la primera bebé del 2025 dio su primer llanto.

Olivia Elizabeth Ontiveros pesó 3,390 kilos y su estado de salud es óptimo. Al igual que su mamá.

Olivia, la primera bebé del 2025: nació en Tunuyán en perfecto estado de salud. Gentileza

La joven pareja vive en Tupungato. Hernán, el orgulloso papá, tiene 22 años y es trabajador rural. Por estos días estaba trabajando en la cosecha de la papa. Afortunadamente le habían dado dos días de descanso por las fiestas y pudo estar en el nacimiento de su primogénita.

“Estamos muy felices con la llegada de Olivia. Ahora esperemos que nos den el alta para que toda nuestra familia la conozca”, aseguró Laura.