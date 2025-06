La noticia del instante

Han cambiado los modos. De la elegancia o del respeto se pasó al insulto cotidiano. En nuestros días parecen no tener éxito los que practican la moderación. Triunfan la ofensa, el chisme, la humillación, la descalificación. No incluyo a medios que mantienen una ética del comportamiento, a quienes no se inclinan ni arrodillan ante una amenaza, la injuria, la extorsión o el agravio. No son muchos, pero los hay y los leo o los escucho. Me refugio en ellos para mantener mis propias convicciones. Han cambiado los modos. De la elegancia o del respeto se pasó al insulto cotidiano. En nuestros días parecen no tener éxito los que practican la moderación. Triunfan la ofensa, el chisme, la humillación, la descalificación. No incluyo a medios que mantienen una ética del comportamiento, a quienes no se inclinan ni arrodillan ante una amenaza, la injuria, la extorsión o el agravio. No son muchos, pero los hay y los leo o los escucho. Me refugio en ellos para mantener mis propias convicciones.