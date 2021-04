La Nación ayudó a pagar los sueldos de casi 12 mil trabajadores mendocinos

Según un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación, 559 empresas de Mendoza fueron asistidas por el Programa de Recuperación Productiva II (Repro) para pagar el salario de 11.971 trabajadores. En total, se dispusieron $ 14.338.561 para este fin.

Las estadísticas publicadas por el Gobierno permiten observar cómo en los últimos cuatro meses (de noviembre a febrero), han aumentado en más del doble la cantidad de firmas participantes. De manera que, a noviembre de 2020, el Ministerio asistió a 174 empresas y 2.981 empleados por un total de $ 26.545.395; en diciembre a 4.447 empleados, a través de las 247 firmas empleadoras, por un monto de $ 39.648.823; y en enero se alcanzó el número más alto de trabajadores a los que se les abonó parte del salario (14.479), pero a través de la asistencia a 556 empresas en total.

Clínicas, asociaciones y bodegas

Desde el Ministerio de Trabajo no informaron los nombres de las empresas inscriptas en el Repro II, pero en la página del Gobierno Nacional (argentina.gob.ar), se puede acceder a las publicaciones, “informes y estadísticas”, con el “listado de las firmas beneficiarias del programa”.

En el listado hay 9.925 CUITs, y entre los que se destacan por Mendoza, se cuentan cámaras y asociaciones empresarias, hoteles, y empresas vinculadas al transporte y al turismo, clínicas y centros de diagnóstico, institutos, clubes y bodegas. También figura la Fundación del Hospital Pediátrico Notti.

En los meses de noviembre y diciembre de 2020, el programa brindó asistencia a los sectores afectados no críticos (definidos por el Programa ATP). A partir de enero de 2021, se incorporó a los sectores críticos y los efectores de la salud.

A nivel nacional, el rubro “servicios de alojamiento y comida” fue el que contó con la mayor cantidad de empresas asistidas (2.713), seguido de “salud humana y servicios sociales” (1.585), y en tercer lugar, “actividades administrativas y servicios de apoyo” (1.281). No obstante, en cuanto a cantidad de trabajadores, la salud encabeza la lista, con 108.390 aportes. Otros 45.476 se otorgaron para el rubro gastronómico, 25.105 aportes para quienes se desempeñan en labores administrativas y 19.867 para los trabajadores del “transporte y almacenamiento”.

En el panorama nacional, Mendoza ocupa el quinto puesto en cantidad de firmas y trabajadores beneficiados, y en aporte monetario ostenta alrededor del 4% del total del país ($ 4.018.247.055). Las jurisdicciones que anteceden a la provincia, en orden descendente, son: Buenos Aires y Caba ($ 2.600 millones, para 6.000 firmas), Córdoba ($ 307,8 millones para 938 empresas) y Santa Fe ($ 262 millones y 875 empresas). En cuanto a la región, Mendoza es la que mayor cantidad de aportes recibió, ya que San Luis cuenta con 96 firmas asistidas, y San Juan con otras 93.

Ahora bien, con la segunda ola ya en curso, se espera que en esta convocatoria sean más las firmas interesadas. Por eso el Gobierno extendió el plazo para que las empresas se inscriban al Repro II.

Problemas de implementación

Los referentes de los sectores empresarios más afectados de la pandemia, como el comercio, el turismo o la gastronomía, sostienen que, como herramienta, el Repro es útil, pero resulta insuficiente.

Para la presidenta de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza, Beatriz Barbera, se trata de una ayuda que esperan recibir todos los comercios del sector, pero no alcanza para mantener los puestos de trabajo, como sí lo harían otras herramientas. “Necesitamos el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción que cubría hasta el 50% del salario de los empleados), subsidios para el pago de la energía, y el apoyo del Gobierno”, indicó.

En cuanto al Repro, explicó que presentar la documentación implica un costo extra, difícil de pagar para las empresas chicas, que no garantiza la asistencia. “El ATP permitía cargar la nómina y obtener el beneficio por seis meses. Esto se hace mes a mes, y están llegando mensajes de que algunos no fueron aprobados, pero no sabemos por qué. Resulta muy difícil mantener la comunicación con la otra parte”, protestó.

Para Barbera, esa es una de las incertidumbres que pesan sobre un sector que no sabe cuándo se volverá a restringir la circulación, con las complicaciones que eso traería. “Nosotros aceptamos cerrar más temprano (23.30 horas), para colaborar a que el virus no circule, pero necesitamos apoyo”, cerró.

Daniel Ariosto, titular de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), se mostró de acuerdo con Barbera y aclaró que la cámara le hizo saber al ministro de Industria de la Nación, Matías Kulfas, que el Repro no alcanza. “Los agentes de viaje, los hoteleros, y los transportistas, estamos atravesando una realidad muy compleja, en la que resulta muy difícil mantener las Pymes abiertas”, agregó.

El empresario destacó que, desde el final del ATP, se le indicó al Gobierno Nacional que se necesitaba una ley de Emergencia Económica y Turística. En lugar de ello, se amplió el alcance del Repro, pero hasta la fecha los sectores más críticos han recibido solo “$12.000 en enero y febrero, y un monto de $ 12.000 más un plus de $ 4.000 en marzo”.

Por su parte, Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, destacó que es positivo que hayan aumentado el monto destinado a los sectores críticos de $12.000 a $18.000, pero consideró que en sí el trámite es engorroso.

“Las variables no están fijas, ni son estables, las van cambiando mes a mes, y toman facturación real (sin tener en cuenta la inflación). A muchas empresas, sobre todo a las más chicas, se las rechaza porque no cuentan con un estudio contable que pueda realizar la inscripción de forma que se adapte a todas las restricciones”, comentó. “Cuando rechazan a una empresa le dicen simplemente que el pedido fue denegado, sin explicación”, insistió el empresario.