La militante de H.I.J.O.S. que denunció haber sido torturada y abusada habló: “Me ataron y me apuntaron con un arma”

La mujer que integra la agrupación H.I.J.O.S. y que denunció la semana pasada haber sido víctima de un violento ataque por parte de dos sujetos, que presuntamente la agredieron y abusaron de ella, dio una entrevista este lunes al portal El Destape.

El caso no había trascendido debido al trato hermético que le dieron desde la agrupación. En el medio, se sucedieron las declaraciones de incompetencia de la Justicia de instrucción, con un expediente remitido al fuero federal y recibido por el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo.

Ahora, la víctima llamada Sabrina Bölke, y que trabaja en el Congreso, declaró ante el mencionado portal que “Me tomaron del cuello. Me estuvieron torturando entre 15 y 20 minutos, me ataron y me apuntaron con un arma y me dijeron que me iban a matar. Hay una sensación de shock en ese momento que sigue. Me dijeron que no hablara nunca más”.

Según la víctima, escribieron en un logar de su casa “VLLC ñoqui”. En tanto, fuentes en la Justicia confirmaron a Infobae que una imagen de la pintada existe en el expediente. La sigla fue escrita con marcador, en un tamaño pequeño.

Por su parte, el caso regresó al fuero de instrucción este lunes, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, un dato que adelantó la Red Nacional de H.I.J.O.S en un comunicado. “Esto implica que se siga demorando el inicio de la investigación”, criticó la agrupación en el texto. “Tardó 15 días en llegar de la fiscalía original a Comodoro Py”, afirmó, incómodo, una fuente clave en el expediente.