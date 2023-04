La Mesa de la Industria TIC planteó los desafíos y la agenda del sector para el futuro

Ante un auditorio de más de cien actores de la industria, periodistas, especialistas, y con la del Intendente de General Madariaga, Esteban Santoro; y Rodrigo Torres en representación de la Intendencia del Partido de la Costa y Facundo Leal, Presidente de ARSAT, la mesa realizó su segundo encuentro. Los integrantes de la “Mesa de la Industria TIC”, Antonio Roncoroni (FECOSUR), Ariel Graizer (CABASE), Marcelo Tulissi (CACPY), Marcos Anzorregui (VRIO), Alejandro Lastra (Telefónica de Argentina) y Hernán Verdaguer (Telecom), recibieron a los nuevos adherentes al “Manifiesto de la Industria TIC”. Firmaron el compromiso Norberto Capellán por CICOMRA, Walter Burzaco por ATVC, Alejandro Krieger por CAPPI, Ariel Fernández Alvarado por CATEL, Franco Cecchini por CATIP, Alejandro Lastra por IDA, Lucio Gamaleri por RED Intercable.

El consultor Salvador Di Stefano hizo un profundo análisis del contexto económico actual y de las perspectivas inmediatas. Destacó la generación de empleo y el impacto del PBI del sector TIC.

A continuación, Marcos Orteu, especialista en Economía Digital, Regulación y Competencia, presentó un escenario detallado del sector TIC del país y efectuó comparaciones con la región. Afirmó: “Las telecomunicaciones hoy emplean en forma directa a más de 70.000 personas y generan empleo indirecto para más de 350.000, con altos niveles de inversión constante. La Argentina tiene una brecha digital de acceso de tan solo un 4%, con más de 1.700 operadores en todo su territorio, de diferentes orígenes y tamaños. La regulación actual, en especial el 690, es atípica e innecesaria. Los precios en este sector se regulan por la competencia entre tecnologías y empresas. Es más, no hay otros ejemplos de países donde se regule el precio de la Televisión Paga. El Estado debe comprender que, en un mundo de convergencia extrema, la regulación no tiene que generar desequilibrios competitivos. Sí debe resolver las asimetrías con las OTTs. El 56% del tráfico global de Internet es atribuible a cinco OTTs que no invierten en infraestructura y cuyos ingresos aumentaron un 500% en cinco años, versus un aumento nulo de ingresos de las operadoras de telecomunicaciones. También es preciso revisar las políticas respecto del uso del Fondo de Servicio Universal, que no tiene objetivos claros, no coordina con el sector privado y subsidia a empresas estatales que compiten con el sector que aporta al Fondo. La conectividad es sólo una parte de la creciente agenda digital global, cada día con mayores complicaciones e implicancias”.

La Mesa de la Industria TIC planteo los desafíos y la agenda del sector para el futuro.

Cerró el encuentro Antonio Roncoroni, Presidente de FECOSUR, e integrante fundador de la Mesa TIC. “Escogimos esta localidad para el encuentro por sus simbolismos. La fibra que conecta Internet en la Argentina, ingresa por la localidad de Las Toninas, parte del Partido de La Costa. Además, en este partido, están todos los actores TIC de todos los tamaños, que compiten, conviven y colaboran. Es una muestra concreta de que la convivencia y el trabajo conjunto era y es posible en el sector. Nos conmueve la enorme cantidad de gente que se desplazó a este encuentro, para plantear una agenda positiva en el medio de un contexto complejo que asola a nuestro país.

En el Partido de la Costa están todos los actores TIC, por lo tanto, es un ejemplo de que la convivencia era y es posible en el sector. Me emociona el momento en que nos toca hacer esto y la enorme cantidad de gente que se desplazó para plantear una agenda positiva, en el medio de un contexto que todos ven negativo. Las empresas TIC no nos podemos ir, lo que ganamos lo dejamos en inversión. Somos una industria muy federal, compuesta por más de 1.700 empresas que generan trabajo, producen contenidos y cultura, que llevan conectividad a todos los rincones de Argentina. La industria TIC es el primer generador de empleo en cada localidad, si no contabilizamos los estados, somos también el primer generador de empleo. Es más, somos el segundo pagador de salarios del país. Es imposible pensar que haya industria, educación, entretenimiento y desarrollo sin internet, sin conectividad. Por cada 10% de aumento de inversión en banda ancha, hay un impacto positivo del 1,4% en el PBI. Si dimensionamos el impacto total del sector en el PBI, aportamos un 4% del mismo. Hoy, esta mesa, con nuevos adherentes, representa el 95% de la industria TIC. Nuestro desafío es convocar a los que faltan, para trabajar en conjunto por una patria mejor”, concluyó Roncoroni.

Manifiesto de la Industria TIC