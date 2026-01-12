La mejor hamburguesa del mundo es Argentina: dónde queda el bar que fue premiado en Dubai

La hamburguesería argentina La Birra Bar gritó campeón otra vez. Este sábado se consagró por tercera vez como la mejor del mundo al quedarse con el primer puesto en el Dubai Burger Championship , un certamen internacional que se realizó en los Emiratos Árabes Unidos y reunió a las marcas más destacadas del planeta.

" Somos campeones del mundo ", celebraron sus dueños tras la consagración, que llegó luego de varios días de competencia en un mercado considerado uno de los más exigentes del rubro gastronómico. La cadena argentina había llegado como favorita, integrada a un selecto grupo de cinco hamburgueserías internacionales invitadas al evento.

El campeonato, que debutó este año en Dubái, convocó a 20 hamburgueserías : 15 de los Emiratos Árabes Unidos y cinco del resto del mundo. La Birra Bar fue una de las elegidas para representar a la gastronomía argentina y logró imponerse frente a reconocidas marcas de España, Brasil, Suecia y el Reino Unido.

Fundada en el barrio porteño de Boedo (Carlos Calvo 4317), La Birra Bar se expandió con los años a distintos puntos del país y hoy suma reconocimiento internacional. Recientemente, fue distinguida como embajadora de la Marca País Argentina .

Olivos: Av. Maipú 2931.

Devoto: Coronel Ramón Lista 5020.

Ramos Mejía: Mariano Moreno 239.

Mataderos: Av. Emilio Castro 7629.

Colegiales: Av. Álvarez Thomas 540.

Avellaneda: Monseñor Piaggio 26.

Pilar Walk: Complejo Pilar Walk.

Pilar Palmas: Shopping Palmas del Pilar.

Banfield: Av. Adolfo Alsina 400.

San Telmo: Don Anselmo Aieta 1083.

Villa Crespo: Gurruchaga 729.

También está presente en Chile con tres sucursales, en España con dos y en Estados Unidos con cinco.

la birra bar ubicaciones Algunas de las sucursales de La Birra Bar en Buenos Aires.

"Ser seleccionados entre solo cinco hamburgueserías internacionales, en un mercado tan exigente como Dubái y en un evento de esta magnitud, es una validación enorme del camino que venimos recorriendo desde hace más de veinte años", habían señalado Daniel y Renzo Cocchia, fundadores de la marca, al inicio del certamen.

La curaduría del campeonato estuvo a cargo del reconocido cocinero Iñaki López de Viñaspre, creador del festival Meat & Fire de Barcelona y fundador del grupo Sagardi, con el objetivo de reunir a las propuestas más influyentes y premiadas del mundo hamburguesero.

Esta es la hamburguesa campeona: técnica, identidad y sabor

Para competir, La Birra Bar presentó una hamburguesa especialmente desarrollada para la ocasión: la Crispy Dubai. La propuesta mantuvo la identidad artesanal de la marca y fue diseñada exclusivamente para el certamen.

La hamburguesa ganadora cuenta con pan de receta propia, un blend especial de carne Wagyu y una elaboración destinada para equilibrar el sabor y la personalidad de la marca. El desarrollo incluyó meses de pruebas y ajustes junto a equipos de distintos países, hasta alcanzar la versión final que convenció al jurado.

Con esta victoria en Medio Oriente, La Birra Bar suma su tercera “estrella” internacional, tras haber sido elegida en dos oportunidades como la mejor hamburguesa de los Estados Unidos, y vuelve a posicionar a la gastronomía argentina en lo más alto del mundo.