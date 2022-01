La médica agredida en Tunuyán siguió trabajando y decidió no denunciar al hombre que la increpó

El día lunes trascendió un video en el que se puede observar cómo una médica es agredida verbalmente por un hombre que esperaba por ser hisopado. El hecho ocurrió en el Hospital Scaravelli de Tunuyán. Las imágenes del ataque se viralizaron y generaron repudió en las redes sociales.

Los Andes se contactó con Rodolfo Guillén, Coordinador de Salud del Valle de Uco, el cual afirmó que la profesional “se encuentra bien. Solo fue agresión verbal que generó angustia en la médica”. Además, dijo que no se tiene constancia de otros ataques similares en esa localidad provincial.

Al ser consultado sobre si se tomará algún tipo de medida legal contra el individuo, Guillén detalló que “no hay denuncia y la doctora quiere que no trascienda más y seguir trabajando”.

Así fue la agresión a la médica en Tunuyán

El video difundido recientemente muestra a la profesional -que no sabía que la estaban filmando- al borde del llanto mientras intenta explicarle a la gente que aguarda para ser testeada que ella está dejando todo en su trabajo para intentar responder a la necesidad de la gente. La mujer, angustiada, explica que le duelen las rodillas y que casi no tiene tiempo ni para ir al baño.

En ese momento se escucha a uno de los hombres que aguarda recriminarle sin ningún pudor: “Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”. Ante ese reclamo, la mujer se quiebra aún más emocionalmente, y dice que no está “al pedo” y que está dando lo que más puede. “Más no puedo hacer, no he parado de atender”, resalta.

El Ministerio de Salud pidió “solidaridad” ante las agresiones a médicos

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia resaltaron, con preocupación, que episodios de este tipo se están sucediendo en distintos puntos de hisopados y de vacunación, y que incluyen insultos y maltrato. En muchos casos, destacaron, ha tenido que intervenir la policía.

“Ante reiterados hechos de violencia en los centros de hisopados y vacunación contra el personal de la salud, el Gobierno de Mendoza solicita a los mendocinos y mendocinas que prime el respeto por quienes hace dos años no paran de trabajar por el bien de la sociedad”, destacaron en un comunicado.

“Les pedimos por favor solidaridad con el personal que está trabajando al máximo”, manifestó la coordinadora de Salud de la reción Metropolitana Sur, Fernanda Sabadin. Y es que en el Centro de Salud 60 (Maipú) debió intervenir la policía ante una tumulto.

“Hemos vivido varias situaciones de maltrato y violencia por parte de la gente. Nada justifica la situación de violencia que estamos viviendo. Ayer estábamos terminando de armar toda la logística, que es mucha, y varias personas se avanlanzaron sobre el ingreso de la escuela y tuvimos que llamar a preventores de la Municipalidad de Capital para que nos ayudarán”, comentó a su turno la coordinadora de Saludo de la Ciudad de Mendoza, Giorgina Cicchiti. “Sufrimos maltratos, insultos. Se hace todo lo humanamente posible pero este clima de violencia es imposible de tolerar”, agregó.