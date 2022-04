Maletero en la Terminal de Salta de profesión; bailarín, estrella popular y fenómeno social por pura pasión. Así podría resumirse la vida e historia de Rolando Antonio Suárez, conocido por todos en esa ciudad como “Látigo Suárez” o “Látigo Pasito Prohibido”. El hombre es furor no solo en la terminal de ómnibus de esa ciudad, sino en todas las calles y entre todos los salteños y salteñas. Y es que con sus pasos de baile –”los prohibidos” como le llama él mismo- deleita a locales y turistas, a propios y extraños y tanto en vivo como con sus videos que se viralizan por WhatsApp y otras redes sociales.

El hombre, de 45 años, trabaja hace 25 como maletero en la terminal y lo hace “a voluntad”, es decir, a cambio de lo que las personas puedan o quieran pagarle a cambio de que los ayude a cargar y descargar bolsos en los colectivos. Y aunque como maletero es uno de los más antiguos de la terminal, no es precisamente por este trabajo por el que saltó a la fama, sino más bien por los prohibidos.

La increíble vida del “Látigo Suárez”, el maletero bailarín que es furor con sus pasos prohibidos . Foto: TN.com.ar

Según contó el propio “Látigo Suárez” al portal TN, más allá de que hace varios años que baila con destacable habilidad y coordinación para quien quiera verlo, fue un video que filmó su hermano, Oscar, en una fiesta el que se viralizó y lo convirtió en un “influencer popular”.

“No estaba en los planes. Pasé por la terminal y me señalaban, me nombraban. Sentía que se reían de mí, pero en realidad me estaban saludando. Les respondía que no, que yo no era. Entonces lo llamé a Oscar y le dije: ‘¿Qué hiciste, hermano?’. Me respondió que lo había subido sin querer”, contó “Látigo Suárez” entrevistado por TN sobre los comienzos de su fama.

La increíble vida del “Látigo Suárez”, el maletero bailarín que es furor con sus pasos prohibidos . Foto: Facebook Látigo Pasito Prohibido.

Un fenómeno popular en Salta

Aunque los medios de todo el país recién están comenzando a descubrir al látigo y sus “prohibidos”, hace más de un año que en Salta es tan importante como cualquier deportista. Si la gente no deja de pararlo en la calle, saludarlo, pedirle una foto y -por supuesto- hasta de pedirle que “tire unos pasos prohibidos” para poder filmarlo. A sus movimientos y el ritmo le agrega un atractivo más: la coordinación para hacer danzar los rulos de su larga melena de tipo “cubata”, sin importar el ritmo que suene.

“Cuando bailo y siento la música, me imagino en el escenario con el diablo. La gente me sigue y le gusta que yo tire los pasos prohibidos, soy un tipo humilde que no cobra, que bailo para mi gente, que tengo corazón. Yo voy por adelante, sin bajar las alas”, resume en la entrevista.

La increíble vida del “Látigo Suárez”, el maletero bailarín que es furor con sus pasos prohibidos . Foto: Facebook Látigo Pasito Prohibido.

Pero la fama no se le ha subido a la cabeza al “Látigo” y por eso mismo es que no abandona esa humildad característica. No cobra por los videos que filma la gente cuando le piden por la calle que baile -aunque si alguien quiere colaborar con algo de dinero, ¡bienvenido sea!- y jamás va a dejar sin responder cualquier saludo que reciba cuando trabaja o camina por la calle. “¡Bendiciones!” es la palabra que más repite a quienes lo saludan y le agradecen por la “fotito” o el “videíto”. “Látigo no pierde la humildad. La humildad para el Látigo es sagrada. No me interesa ser famoso, siempre llevo la humildad como bandera. Todo es gracias a la gente, estoy acá por ellos”, reflexiona en voz alta en diálogo con TN. Y habla de sí mismo en tercera persona, una señal que confirma la humildad de la que habla.

La increíble vida del “Látigo Suárez”, el maletero bailarín que es furor con sus pasos prohibidos . Foto: Facebook Látigo Pasito Prohibido.

Luego del primer video filmado por su hermano y que se viralizó, la fama y exposición del “Látigo” y “sus prohibidos” comenzó a crecer como una bola de nieve que desciende por una pendiente. Suárez ya ha visitado programas de televisión de Salta, de Córdoba y sus videos son furor en YouTube.

“Me hubiese gustado estudiar más. Hice hasta tercer año y después me dediqué a aprender carpintería. Pero siempre me ayudó mi mami. Por ella bailo cumbia”, agrega el hombre, quien ya tiene 4 hijos y 5 nietos. “Tampoco me arrepiento de haber terminado en la terminal. Es más, quiero mandarles un saludo a mis amigos maleteros que siempre me bancan. Yo agradezco a Dios, a la Virgen. Me conformo con lo que tengo, porque el sol sale para todos”, concluye.

En su página de Facebook, “Látigo Pasito Prohibido” comparte también fotos, videos y hasta las maneras de contratarlo como animador.