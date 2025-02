La increíble historia de la mendocina que planificará desde la NASA una misión tripulada a Marte

"El objetivo del programa es lograr la simulación de una misión tripulada a Marte y planeada en equipo. El equipo para el que me postulé y en el que voy a trabajar tiene a cargo el funcionamiento del vehículo que llevará a los tripulantes hasta Marte ", destacó la joven estudiante de Ingeniería mecatrónica en la UNCuyo y quien vive en Godoy Cruz.

Por esto es que la joven estudiante mendocina propone una propulsión híbrida, en la que en aquellos tramos y momentos donde se necesite potencia para las maniobras se recurra al modelo químico, pero que se altere con propulsión nuclear eléctrica.

"Es algo en lo que ya se está experimentando y sería de utilidad para algunos tramos del viaje", resumió la mendocina, quien indicó que -de acuerdo a su trabajo ya avanzado- la duración del viaje hasta Marte sería de entre 120 y 180 días.

Aitana mendocina NASA misión a Marte 2.jpg Una mendocina planificará una misión tripulada a Marte junto a expertos de la NASA

Una mendocina planeando la expedición tripulada a Marte

Aitana Ferreyra Denz (Mendoza) y Valentín Poggio (La Plata) son los únicos dos argentinos seleccionados para participar del mencionado programa United Space School que busca planear la misión a Marte. El septiembre del año pasado comenzó el proceso de selección entre los aspirantes.

En julio de este año, la mendocina y los estudiantes seleccionados a nivel mundial participarán del programa, que incluye clases vinculadas a ingeniería aeroespacial en la Universidad de Clear Lake (Houston) y junto a expertos de la NASA.

En conjunto, y trabajando en equipos, avanzarán en la planificación de una misión a Marte tripulada. Aitana y su aporte está enfocado en la trayectoria y el tipo de propulsión.

"Yo me enteré por las redes sociales, y no es mucha la gente de Mendoza o del interior del país que participa. Por eso también me gustaría que la gente conozca y se entere", resume la joven, quien ya tiene experiencia en programas nacionales e internacionales y vinculados a la divulgación e investigación científica.

En marzo de 2023, por ejemplo, Aitana Ferreyra Denz fue parte del programa “Mujeres moviendo al mundo”, mediante el cual 20 chicas de Argentina y Uruguay fueron seleccionadas para un evento celebrado en Bariloche y donde pudieron vincularse referentes y profesionales mujeres de la ciencia en la región.

Además, también en 2023, la mendocina fue seleccionada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina para participar del programa Tech Girls, con el que también viajó a Estados Unidos para capacitarse en ciencia y tecnología.

Houston, no tenemos un problema

Luego de enviar su CV para postularse (y con el antecedente del programa Tech Girl como un impulso), Aitana fue seleccionada. Allí incluyó, además, la carta de presentación y recomendación de dos profesores.

Pasada la primera preselección, los requisitos se fueron haciendo cada vez más y más exigentes, al punto de llegar a una entrevista vía video e íntegramente en inglés. También debió realizar un trabajo de investigación extremadamente técnico y un adelanto sobre lo pensado para la misión a Marte.

Uno de los impulsores del programa es la FISE (Fundación para la Educación Especial Internacional, según su sigla en inglés) y en las próximas semanas y meses, previo al viaje, Aitana deberá ir completando trabajos e investigaciones preparatorias para las clases que tomará en Houston junto a expertos en física y astronomía, entre otros.

Una Tech Girl

En julio de 2023, Aitana Ferreyra Denz viajó a Estados Unidos como parte del programa Tech Girls (Chicas Tecnológicas, en inglés). En conjunto, la Embajada de Estados Unidos en Argentina y la fundación Legacy International seleccionaron a 3 jóvenes estudiantes de Argentina para que ellas representen a Argentina en el país del norte.

"Como parte del programa Tech Girl, que reunió a más de 100 chicas de todo el mundo, completé un curso de bioquímica computarizada e hice una investigación sobre posibles tratamientos de cura del alzhéimer", resume la mendocina.

Las integrantes seleccionadas en el programa TechGirls se capacitarán en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (Virginia Tech University). Foto: Aitana Ferreyra Denz Una mendocina planificará una misión tripulada a Marte junto a expertos de la NASA

La primera etapa fue en Virginia, y desde allí se fueron moviendo por todo Estados Unidos, pasando por Detroit (Michigan), viviendo con familias norteamericanas -para empaparse en su cultura- y, mientras tanto, completar las pasantías.

"En la etapa final pasamos por Washington DC, visitamos varios instituciones, fuimos al capitolio, hablamos con políticas mujeres y fuimos a la NASA, donde visitamos puertos limpios y vimos como construían el telescopio especial", rememora Ferreyra Denz.