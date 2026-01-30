La historia de amor detrás del video donde un padre le pide a su hija llevar su apellido: "Esperé 23 años"

“Para mí ella fue mi primera hija", dice Daniel Gianzón, este chofer de colectivos , de 59 años, protagonista principal de una historia que conmovió a todos.

La familia Gianzón es del departamento de Junín y compartió en TikTok un video que se viralizó en las últimas horas por el contenido del mensaje que transmite. En el registro se observa una videollamada familiar en la que se lee una carta escrita por Daniel, el padre, dirigida a Antonella —Anto—, su hija de crianza, con una propuesta clara: que ella pueda llevar su apellido.

El video fue titulado “Le decimos a mi hermana si se quiere cambiar el apellido” y muestra el momento en el que la familia decide comunicarle a Anto el deseo de Daniel. Desde el inicio, la carta aclara que no se trata de una obligación, sino de una expresión personal.

“Lo ha escrito Daniel, el pa, para vos Anto. Hija querida, nunca fui mucho de escribir pero hay cosas que a veces necesitan decirse con calma y desde el corazón”, comienza leyendo un familiar durante la grabación.

En el texto, el padre hace referencia al vínculo construido a lo largo de los años: “Vos sabés que para mí siempre fuiste parte de esta familia, no por un papel, no por un apellido, sino por la vida compartida. Por los años, por lo cotidiano y por estar. Eso no lo cambia nada ni nadie”.

Más adelante, Daniel expresa su deseo: “Y en ese camino surge esta idea, no como una obligación ni una exigencia, sino como un deseo. Que si alguna vez sentís que querés llevar nuestro apellido sepas que para mí sería un orgullo enorme”. Y agrega: “Por eso quiero que sepas que esto no es una presión, sino una puerta abierta”.

Tras escuchar la carta, Antonella responde: “Qué bonito”. El padre le contesta: “Me hacés llorar a mí vos. Así que bueno, cuando quieras, hacemos todo esto”. La joven responde de inmediato: “Bueno”.

Durante el intercambio, la familia explica que la idea original era compartir el momento en una fecha posterior, pero decidieron hacerlo antes. “Queríamos hacerlo para tu cumpleaños, pero también queríamos hacerlo ahora, rápido”, señalan.

Hacia el cierre del video, Daniel expresa: “Así que vas a llevar mi apellido. Te amamos mucho”, mientras Antonella responde: “Yo también los amo”. El final queda marcado por una decisión concreta: “Mañana ya vamos a empezar con todo el ‘tramiterío’ y todo lo que hay que hacer. Te amamos”.

"Esperé 23 años"

Daniel tiene 59 años y trabaja como chofer de colectivo en la empresa Dicetour. Está casado con María Rosa Muñoz, de 52 años, y es padre de Mayra, de 22; Guadalupe, de 16; y la protagonista del video Antonella. Según le contó a Los Andes, la historia familiar comenzó en 2003, cuando conoció a su esposa, que era madre soltera de Anto, quien en ese momento tenía seis años.

“Para mí ella fue mi primera hija”, explicó. En una oportunidad, cuando Antonella tenía ocho años, intentaron iniciar el trámite para que llevara su apellido, pero no se concretó por los requisitos exigidos al tratarse de una menor. “Pasaron ya 23 años y eso quedó siempre pendiente en mí. Y ahora, al ser mayor, volví a insistir”, contó.

El video fue grabado por Mayra, una de las hijas, quien suele registrar situaciones familiares. “Cuando mi papá nos contó de esto que quería hacer, lo grabé. Nunca pensamos que se fuera a viralizar de esa manera”, señaló. El contenido comenzó como un estado de WhatsApp familiar y luego se difundió en otras redes.

La familia indicó que recibió numerosos mensajes tras la publicación. El video se destacó en redes sociales por el mensaje que transmite y por la reacción espontánea de sus protagonistas.