La fiesta de la Vendimia "90 Cosechas de una misma cepa" cerró con ovación y un espectacular show de drones

Tras las intensas tormentas de este domingo, hubo un operativo de limpieza para dejarlo a punto. Puntual, el espectáculo arrancó a las 21.

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa
Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Todo listo en el teatro griego para el Acto Central de la Vendimia.
La vicegobernadora Hebe casado en el teatro griego durante la previa del Acto Central de Vendimia.
El diputado Luis Petri junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez, en el teatro griego durante la previa del Acto Central de la Vendimia.
La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa en el teatro griego en la previa del Acto Central de la Vendimia.
Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia.
Tras las tormentas, el teatro griego abrió para la previa del Acto Central de la Vendimia 2026
Hubo varios espectáculos musicales en la previa del Acto Central de la Vendimia
Las 18 candidatas departamentales fueron presentadas al público y esperan a la votación mientras disfrutan del Acto Central de Vendimia,
El saludo de despedida de la reina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, quien estuvo acompañada por la virreina Sofía Perfumo.
Las voces de vendimia fueron Sergio Coco Gras, Julieta Navarro, Laura Carbonari, Gisella Campos y Julián Imazio,&nbsp;
Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa
Con el tradicional show de fuegos artificiales concluyó el espectáculo de Vendimia 90 Cosechas de una misma cepa
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
El teatro griego Frank Romero Day ya vive el espectáculo que celebra los 90 años de Vendimia.

Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que el Acto Central de la fiesta se iniciaría a las 21, hora en el que se dio inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia. Sin embargo, desde las 18 estuvieron las puertas abiertas al público, que de a poco fueron poblando las gradas.

Al término del acto central se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia y, posteriormente, se realizará el concierto de Luciano Pereyra.

Ovación a las reinas de mandato cumplido

Las soberanas de años anteriores estuvieron presentes en el teatro griego y recibieron una ovación del público durante su paso por el borde del escenario.

Presentación de las reinas departamentales

Fuertes aplausos se escucharon cuando los locutores iban nombrando a cada una de las soberanas departamentales, que saludaron al público en el teatro griego. Tras su presentación se sentaron todas juntas para presenciar el espectáculo y esperar la elección de la nueva soberana nacional de Vendimia.

El saludo de la reina nacional de la Vendimia 2025 Alejandrina Funes

La soberana saliente saludó a los mendocinos y a los turistas en el colmado teatro griego. Estuvo acompañada por la virreina Sofía Perfumo.

A las 21 los locutores dieron inicio oficial al acto central de Vendimia

Tal como estaba previsto, a las 21 se dio el saludo inicial y comenzó la presentación formal de cada candidata departamental que aspiran a la corona de Reina Nacional de la Vendimia 2026.

Los funcionarios llegaron al teatro griego y saludaron al público

Varias caras conocidas de la política comenzaron a verse momentos antes del inicio formal del espectáculo de Vendimia. Desde la vicegobernadora -que es la autoridad máxima en la provincia ante la ausencia del gobernador- hasta funcionarios y legisladores.

El color de las hinchadas de Vendimia en las gradas

Mientras tanto, las gradas no solo se fueron llenando de gente sino también de color gracias a las pancartas, carteles, vinchas o remeras de los fanáticos de cada reina departamental.

El teatro griego abrió sus puertas y comienza a llegar la gente

Pasadas las 18, los turistas y los mendocinos comenzaron a llenar las gradas tras la limpieza contrarreloj que se hizo tras la intensa tormenta que azotó a Mendoza durante la tarde del sábado y la mañana de este domingo.

Advertencia sobre los cerros

Aunque no está prohibido asistir a los cerros, las autoridades pidieron suma precaución para aquellos que quieran asistir a ver el espectáculo desde ese lugar. Se sugiere llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, ya que allá arriba las temperaturas suelen ser más bajas.

En caso de tener algún cambio de último momento en los pronósticos, se comunicará inmediatamente.

