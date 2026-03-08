La fiesta de la Vendimia "90 Cosechas de una misma cepa" cerró con ovación y un espectacular show de drones

Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que el Acto Central de la fiesta se iniciaría a las 21, hora en el que se dio inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia. Sin embargo, desde las 18 estuvieron las puertas abiertas al público, que de a poco fueron poblando las gradas.
Al término del acto central se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia y, posteriormente, se realizará el concierto de Luciano Pereyra.
08-03-2026 21:47
Ovación a las reinas de mandato cumplido
Las soberanas de años anteriores estuvieron presentes en el teatro griego y recibieron una ovación del público durante su paso por el borde del escenario.
Fuertes aplausos se escucharon cuando los locutores iban nombrando a cada una de las soberanas departamentales, que saludaron al público en el teatro griego. Tras su presentación se sentaron todas juntas para presenciar el espectáculo y esperar la elección de la nueva soberana nacional de Vendimia.
08-03-2026 21:15
El saludo de la reina nacional de la Vendimia 2025 Alejandrina Funes
La soberana saliente saludó a los mendocinos y a los turistas en el colmado teatro griego. Estuvo acompañada por la virreina Sofía Perfumo.
08-03-2026 21:12
A las 21 los locutores dieron inicio oficial al acto central de Vendimia
Tal como estaba previsto, a las 21 se dio el saludo inicial y comenzó la presentación formal de cada candidata departamental que aspiran a la corona de Reina Nacional de la Vendimia 2026.
08-03-2026 20:44
Los funcionarios llegaron al teatro griego y saludaron al público
Varias caras conocidas de la política comenzaron a verse momentos antes del inicio formal del espectáculo de Vendimia. Desde la vicegobernadora -que es la autoridad máxima en la provincia ante la ausencia del gobernador- hasta funcionarios y legisladores.
08-03-2026 20:10
El color de las hinchadas de Vendimia en las gradas
Mientras tanto, las gradas no solo se fueron llenando de gente sino también de color gracias a las pancartas, carteles, vinchas o remeras de los fanáticos de cada reina departamental.
08-03-2026 18:50
El teatro griego abrió sus puertas y comienza a llegar la gente
Pasadas las 18, los turistas y los mendocinos comenzaron a llenar las gradas tras la limpieza contrarreloj que se hizo tras la intensa tormenta que azotó a Mendoza durante la tarde del sábado y la mañana de este domingo.
08-03-2026 18:20
Advertencia sobre los cerros
Aunque no está prohibido asistir a los cerros, las autoridades pidieron suma precaución para aquellos que quieran asistir a ver el espectáculo desde ese lugar. Se sugiere llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, ya que allá arriba las temperaturas suelen ser más bajas.
En caso de tener algún cambio de último momento en los pronósticos, se comunicará inmediatamente.
