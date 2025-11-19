19 de noviembre de 2025 - 21:55

La familia de Diego Fernández Lima recibió sus restos luego de 41 años

El próximo 26 de noviembre se realizará una audiencia para tratar la apelación por el sobreseimiento de Cristian Graf, acusado de encubrir el crimen.

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984

La familia de Diego Fernández Lima recibió los restos óseos que fueron hallados en un chalet del barrio porteño de Coghlan luego de 41 años, según confirmó su hermano Javier Fernández Lima, quien definió el proceso como “durísimo”.

En un contexto donde el próximo miércoles 26 de noviembre se realizará la audiencia para tratar la apelación por el sobreseimiento de Cristian Graf, el acusado de encubrir el crimen, el hermano del fallecido sostuvo, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, que es “algo que no” le desea “a nadie”.

Por tanto, la familia de la víctima aguarda por una pronta respuesta de la justicia, el mismo Javier sostuvo que “necesita” esa reciprocidad “y la sociedad también”, aunque enfatizó en que aún se desconoce si la resolución de la apelación se dará a la brevedad.

El juez Alberto Litvack había dictaminado el sobreseimiento de Graf por “inexistencia de delito” al basarse en el inciso 3 del artículo 336 del Código Penal: “El hecho investigado no encuadra en una figura legal”.

“Hoy es un día especial. Después de 41 años, volví a juntarme con Diego. Es terrible”, sostuvo Javier quien presentó el recurso para que finalmente se apele el sobreseimiento de Graf, ya que Fernández Lima fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires.

Más de cuatro décadas después, sus huesos y demás pertenencias fueron encontradas en el patio de un chalet que alquiló el cantante Gustavo Cerati entre 2001 y 2003, quien, a su vez, falleció el 4 de septiembre de 2014.

