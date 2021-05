La empleada doméstica y el hijo de sus jefes, las estrellas de TikTok que son furor con sus espontáneos videos

“Dale, Nico, que hace calor.

-¡Contraseña!

-¡Dale, Nicolás, que me traspira la babosa!

-¡¡¡Contraseña!!!

-¡Oyy Dios!!! “Doby, el elfo doméstico de Nico”... Te odio...”

Se escucha en uno de los videos que más likes recolecta (2 millones y contando) por las redes y volvió virales en Tik Tok Nicolás De Bonis y María Inés Balbuena. Fueron solo 20 segundos en los que, como compinches y compañeros que son, se ganaron al complicado público de redes. A pesar de que los usuarios cada vez se presentan más exigentes a la hora de poner su like, pero no pudieron con las escenas que ellos dos presentan.

“Mary”, la llamada “doby doméstica” en el diálogo, se ha vuelto famosa por la divertida relación que mantiene con Nico. El joven, que es hijo de la casa, se pasa el día presentándole distintas situaciones para grabar su reacción. Cómo descongelar un congelador con un secador de pelo, cuando la “molesta” por querer salir con su hija, o cuando le regaló una escalera para el día de su cumpleaños, son solo algunos de los videos preferidos.

“Algunos de los vídeos son ensayados”, reconoció Mary, pero dijo que todo está basado en las situaciones que han vivido juntos. En general, son sus respuestas subidas de tono lo que genera millones de risas. “Yo soy medio payasa”, reconoce.

Sin embargo, Mary se ríe de la fama que le han dado los videos. Conocidos le cuentan de las reproducciones e incluso una amigo una vez bromeó: “Hace poco yo venía viajando, y otro pasajero estaba con el celular y me sacó una foto. Después me mandó la foto y me decía ‘yo hoy te vi y no me animé a saludarte’”.

Sus sueños, sin embargo, apuntan lejos de la fama y tiran ma2s bien al lado de la pastelería y la decoración de tortas: “Soy grande. Me gusta estudiar y aprender cosas, pero a mí me gusta más la repostería, en eso no pierdo la esperanza”.

Mary, con paciencia de madre ante los apodos

Nico, de 33 años, es prácticamente un hijo para ella. “Es un hijo más para mí, más allá, obviamente, de que es el hijo de mi patrón. Pero él y yo siempre tuvimos muy buena relación. Y también con su hermana, aunque ella es más perfil bajo, no es tan loca como Nico”, contó cuando le consultaron.

Mary confesó que el diálogo con el que se hicieron famosos (el del inicio), fue algo completamente espontáneo. “Fue muy real porque yo ese día venía de trabajar en otro lado y hacía mucho calor. Estaba muerta de calor y el otro estaba paveando y no me abría la puerta”, contó refiriéndose a Nico.

Hasta el “Te odio” del final fue con todo sentido, porque según relató “pasó una señora paseando un perro cuando yo dije esa guasada de ‘me traspira la babosa’. ¡La mujer me miró con una cara de espanto!”, dijo recordando. “Fue terrible, cuando entré le dije que lo odiaba, pero con el alma se lo dije. Pero somos así en la vida real”.

Nico cuenta que e, realidad el primer video que subió de ellos juntos fue uno donde la llamada ‘Mary Oompa Loompa’, en referencia a los personajes de Charlie y la Fábrica de Chocolates. “Lo eliminaron porque dije una mala palabra y eso, según las políticas de la aplicación, se toma como discurso de odio”, explicó.

En una hora consiguió 300 mil reproducciones. “Después de que me lo eliminaron pensé en una contraseña un poco más fuerte porque me dio bronca. Pensé la del elfo doméstico y la grabé”, y así surgió el famoso video que ronda por Tik Tok.