La dura historia de una joven con autismo: la acusaron falsamente de torturar animales y casi incendian su casa

Pero todo era mentira. Matías no era el autor de los videos, sino la víctima de una cruel suplantación de identidad digital . La investigación judicial reveló que los videos eran antiguos, circulaban desde hace tiempo por canales oscuros de Telegram y no habían sido grabados en su domicilio. Detrás del montaje estaba Adrián , un joven de 22 años con antecedentes de ciberacoso y trastornos psiquiátricos, quien, junto con otros jóvenes, había asumido la identidad de Matías "por diversión" .

Hace dos meses, esa misma persona o grupo reinició el acoso y lo agregaron a un grupo de WhatsApp con varios supuestos amigos, incluyendo a CARP NEO. Además, crearon perfiles falsos a nombre de Matías Fulco y comenzaron a usar sus selfies con contenido de abuso animal.

El acoso escaló rápidamente. La familia recibió más de 700 amenazas, intentaron prender fuego su casa, y hasta convocaron a marchas frente al hospital donde trabaja su madre, Natalia, como enfermera. En un momento de desesperación, Matías intentó quitarse la vida. Envió una foto de él con un cuchillo en el cuello a un grupo de WhatsApp de amigos. Su familia logró rescatarlo a tiempo. Esa imagen fue luego utilizada como burla y amenaza por sus agresores.

La mamá de Matías se enteró del hostigamiento por un comentario de una compañera de trabajo: "Nati, mirá lo que le hacen a Matías". Esa noche del jueves 27 de marzo dedicó toda la madrugada para contestar cada mensaje y aclarar que su hijo no era la persona que creían.

Con el correr de las horas comenzó a recibir llamadas amenazantes y grandes grupos de personas se agolpaban en la puerta de su casa: "A tu hijo te lo vamos a devolver en una bolsa negra como hace él con los gatitos", es solo uno de los mensajes que recibía.

Cuando se dirigió a realizar la denuncia tuvo la mala fortuna de cruzarse en la comisaría a quienes estaban allí para acusar por torturas a su hijo. Tuvo un enfrentamiento con algunas rescatistas, lo que derivó a que Natalia fuera también denunciada. Las mujeres afirmaban que Matías las había llamado en la madrugada para amenazarles de muerte y atacarlas sexualmente. Sin embargo, en ese momento el joven ya no tenía teléfono.

Los vecinos y la custodia policial fueron los que impidieron que quemaran la casa de Matías. Personas convocadas de todo Buenos Aires lo insultaban desde la vereda y en televisión. Mientras esto ocurría, los acosadores miraban todo por la tele y compartían historias en Instagram para provocar a la gente que estaba en el lugar.

Finalmente, Natalia presentó una denuncia formal con el patrocinio del abogado especializado en ciberdelito, Esteban Sparrow. La investigación del fiscal Alejandro Musso determinó quela actividad de los perfiles falsos se originaba en San Justo y que los videos no fueron grabados desde el domicilio de Matías, sino que eran viejos.

La Mamá logró dar con el impostor

Mientras esperaba que la Justicia avanzara, la mamá se puso a hablar con el perfil falso. Ella se hizo pasar por Matías para tratar de engañar al impostor y sacarle algún dato. Allí pudo saber que el falso Matías era de Zona Oeste e incluso logró que el acosador confesara el delito: "Tranquilo, ya insultan pocos ahora. Se fue el hate. Dejá de quejarte, te hice famoso", le escribió.

Con todos los datos llevaron a cabo un allanamiento la semana pasada, donde detuvieron a Adrián, quien confesó parte del delito. Este joven ya había sido detenido en una causa anterior por ciberbullying. No obstante, debido a su estado de salud mental, fue devuelto a su hogar bajo la custodia de su padre.

Sin embargo, la verdad no trajo paz para Matías. Las amenazas continúan, las capturas con falsas acusaciones siguen circulando y la familia sigue viviendo con miedo. El pasado martes, la casa volvió a ser apedreada.

"Matías está con mucho miedo, escucha un ruido y se esconde en el baño. No sale del comedor. No puede volver a su casa. Está mal", contó Natalia. “Nos alivió saber que habían detenido al responsable, pero no le dijimos que ya lo liberaron”.

Natalia hoy no busca venganza, sino limpiar el nombre de su hijo. Contó a Clarín que quiere a buscar a los responsables para hablar con ellos, con sus padres y ayudarlos si tuviese los medios. Quiere que todos sepan, que su hijo Matías no hizo nada.