Impactante declaración Sebastián Kiczka: sostuvo que "es muy fácil conseguir" material de pedofilia online

Las declaraciones del mayor de los Kiczka solo fueron para agregar el tema del uso de la computadora de su hermano. Además hizo foco en que el material de pedofilia que consumió esa vez en la casa de su familiar "es muy fácil de conseguir". "He visto este tipo de material no solo usando el programa emule, que también está ahí, al alcance, sino que he visto en Twitter (X), he visto materiales en Instagram. Era para aclarar que es muy muy sencillo el acceso a eso", expresó Sebastián.