Sebastián Kiczka amplió su declaración: "No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet"

En el juicio por distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), Germán y Sebastián Kiczka ofrecieron nuevas explicaciones sobre un pendrive y una computadora con evidencia clave. Aunque se abstuvieron de responder preguntas, deslindaron responsabilidades, se atribuyeron errores y dijeron desconocer la ilegalidad del contenido.

La nueva jornada del juicio fue celebrada este lunes en el Palacio de Justicia de Posadas, Germán y Sebastián Kiczka, donde ampliaron a petición propia sus declaraciones ante el Tribunal Penal 1 que los juzga. Acto seguido, los Kiczka ofrecieron sus argumentaciones en torno a uno de los elementos de prueba que pesan en su contra. “Quiero aclarar cuestiones respecto a las indagatorias que se hicieron el viernes, donde declaró mi prima Melisa y mi mujer Alejandra”, señaló Germán.

Uno de los puntos centrales fue el hallazgo de un pendrive con contenido comprometedor. “Cuando se hablaba de un pendrive yo estaba convencido que me lo plantaron. Yo estaba seguro que me lo plantaron porque sabía que no tenía un pendrive en mi casa, pero cuando se dijo que era de Fiat, ahí lo registré, porque me acordaba del pendrive que, como dijo Alejandra, le habían regalado a mi papá cuando se compró la Fiat Fiorino”.

Además, Germán relató que usó ese pendrive en 2015 o 2016, mientras estudiaba a distancia: "Bajaba mis apuntes, facturas, cosas de trabajo, para imprimir en una librería porque no teníamos impresora. Después seguí mi vida y no supe más nada de ese pendrive". Luego contó que su hermano le aseguró que lo había vuelto a llevar a su casa, pero "evidentemente no fue así".

También hizo referencia a una computadora marca Lenovo. “Le pregunté a mi hermano respecto a la Lenovo. Él me asegura que después de haberla utilizado borró todos los archivos y yo nunca me crucé con esos archivos mientras la usaba. Él dice que los borró y yo jamás me los crucé en la computadora. Eso quiero que quede perfectamente registrado”, insistió Germán.