La DGE invirtió más de $2.800 millones para arreglos en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo 2026

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno de Mendoza , a través de la Dirección General de Escuelas ( DGE ), ha ejecutado una inversión superior a los $2.800 millones destinada a los establecimientos educativos estatales de toda la provincia.

Esta estrategia integral busca asegurar que los edificios escolares cuenten con las condiciones adecuadas para recibir a la comunidad educativa.

El pasado 10 de febrero, se acreditaron más de $1.679 millones bajo el concepto de "Fondo Inicio" . Estos recursos fueron transferidos de manera directa a 1.510 escuelas , permitiendo que cada institución atienda sus necesidades particulares de mantenimiento y reparaciones menores antes del 25 de febrero, fecha prevista para el inicio de clases.

Los montos asignados a cada establecimiento se determinaron en función de las dimensiones de cada edificio y su matrícula, oscilando entre los $472.000 y los $2.183.000 , con un promedio cercano a los $1.080.000 por institución.

Los fondos están destinados a intervenciones prioritarias que garantizan la seguridad y salubridad de los espacios. Entre las tareas habilitadas se encuentran:

Mantenimiento de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas .

. Reposición de vidrios y cerraduras.

Limpieza de tanques de agua y mantenimiento de bombas.

Recarga de extintores y desinfecciones.

Adquisición de insumos esenciales para el funcionamiento diario.

Además del Fondo Inicio, la provincia destinó $698,8 millones para la provisión de pintura y herramientas. Asimismo, ya se encuentran disponibles los fondos escolares de febrero por un total de $453,6 millones para el funcionamiento cotidiano de las escuelas.

En términos de confort climático, la Subsecretaría de Infraestructura Escolar invirtió $200 millones en la instalación de ventiladores de pared en más de 850 escuelas, una medida que beneficia directamente a más de 320.000 estudiantes mendocinos.

Esta inversión masiva combina la transferencia directa de recursos, la provisión de equipamiento y la ejecución de obras estructurales, consolidando un plan integral para el normal desarrollo del año escolar en todo el territorio.