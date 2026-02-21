21 de febrero de 2026 - 21:39

La DGE invirtió más de $2.800 millones para arreglos en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo 2026

La Dirección General de Escuelas transfirió fondos directos a más de 1.500 establecimientos para reparaciones, mantenimiento y equipamiento.

La DGE invirtió más de $2.800 millones para arreglos en las escuelas

La DGE invirtió más de $2.800 millones para arreglos en las escuelas

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE), ha ejecutado una inversión superior a los $2.800 millones destinada a los establecimientos educativos estatales de toda la provincia.

Leé además

Último Primer Día: La DGE busca participar junto a los padres en medidas de prevención.

En Aconcagua Radio, la DGE presentó el protocolo "UPD 360" para prevenir riesgos en el Último Primer Día

Por Redacción
El UPD o último primer día, es el festejo que realizan los alumnos secundarios que van a cursar su último año. La DGE estableció un dispositivo de prevención y actuación.

UPD: el dispositivo que presentó la DGE para prevenir descontroles y corresponsabilizar a los padres

Por Verónica De Vita

Esta estrategia integral busca asegurar que los edificios escolares cuenten con las condiciones adecuadas para recibir a la comunidad educativa.

El pasado 10 de febrero, se acreditaron más de $1.679 millones bajo el concepto de "Fondo Inicio". Estos recursos fueron transferidos de manera directa a 1.510 escuelas, permitiendo que cada institución atienda sus necesidades particulares de mantenimiento y reparaciones menores antes del 25 de febrero, fecha prevista para el inicio de clases.

Los montos asignados a cada establecimiento se determinaron en función de las dimensiones de cada edificio y su matrícula, oscilando entre los $472.000 y los $2.183.000, con un promedio cercano a los $1.080.000 por institución.

Los fondos están destinados a intervenciones prioritarias que garantizan la seguridad y salubridad de los espacios. Entre las tareas habilitadas se encuentran:

  • Mantenimiento de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.
  • Reposición de vidrios y cerraduras.
  • Limpieza de tanques de agua y mantenimiento de bombas.
  • Recarga de extintores y desinfecciones.
  • Adquisición de insumos esenciales para el funcionamiento diario.

Además del Fondo Inicio, la provincia destinó $698,8 millones para la provisión de pintura y herramientas. Asimismo, ya se encuentran disponibles los fondos escolares de febrero por un total de $453,6 millones para el funcionamiento cotidiano de las escuelas.

En términos de confort climático, la Subsecretaría de Infraestructura Escolar invirtió $200 millones en la instalación de ventiladores de pared en más de 850 escuelas, una medida que beneficia directamente a más de 320.000 estudiantes mendocinos.

Esta inversión masiva combina la transferencia directa de recursos, la provisión de equipamiento y la ejecución de obras estructurales, consolidando un plan integral para el normal desarrollo del año escolar en todo el territorio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mendoza se apresta a aplicar fuertes cambios dentro del sistema educativo que apuntan fundamentalmente a fortalecer los aprendizajes, favorecer las trayectorias y la terminalidad.

Revolución en el aula: cambios en la educación obligatoria de Mendoza con énfasis en los primeros años

Por Verónica De Vita
El departamento de Lavalle se vio obligado a postergar su Fiesta de la Vendimia debido a las condiciones climáticas. Foto: Prensa Lavalle

Lavalle tuvo que reprogramar su Vendimia por las tormentas

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 21de febrero

Por Redacción Sociedad
Continúa la alerta amarilla por tormentas

Intensa tormenta azota a Mendoza y continúa la alerta: el pronóstico para las próximas horas

Por Redacción Sociedad