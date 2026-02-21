La DGE invirtió más de $2.800 millones para arreglos en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo 2026

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE), ha ejecutado una inversión superior a los $2.800 millones destinada a los establecimientos educativos estatales de toda la provincia.
Esta estrategia integral busca asegurar que los edificios escolares cuenten con las condiciones adecuadas para recibir a la comunidad educativa.
El pasado 10 de febrero, se acreditaron más de $1.679 millones bajo el concepto de "Fondo Inicio". Estos recursos fueron transferidos de manera directa a 1.510 escuelas, permitiendo que cada institución atienda sus necesidades particulares de mantenimiento y reparaciones menores antes del 25 de febrero, fecha prevista para el inicio de clases.
Los montos asignados a cada establecimiento se determinaron en función de las dimensiones de cada edificio y su matrícula, oscilando entre los $472.000 y los $2.183.000, con un promedio cercano a los $1.080.000 por institución.
Los fondos están destinados a intervenciones prioritarias que garantizan la seguridad y salubridad de los espacios. Entre las tareas habilitadas se encuentran:
- Mantenimiento de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.
- Reposición de vidrios y cerraduras.
- Limpieza de tanques de agua y mantenimiento de bombas.
- Recarga de extintores y desinfecciones.
- Adquisición de insumos esenciales para el funcionamiento diario.
Además del Fondo Inicio, la provincia destinó $698,8 millones para la provisión de pintura y herramientas. Asimismo, ya se encuentran disponibles los fondos escolares de febrero por un total de $453,6 millones para el funcionamiento cotidiano de las escuelas.
En términos de confort climático, la Subsecretaría de Infraestructura Escolar invirtió $200 millones en la instalación de ventiladores de pared en más de 850 escuelas, una medida que beneficia directamente a más de 320.000 estudiantes mendocinos.
Esta inversión masiva combina la transferencia directa de recursos, la provisión de equipamiento y la ejecución de obras estructurales, consolidando un plan integral para el normal desarrollo del año escolar en todo el territorio.