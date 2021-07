La DGE busca para agosto que los docentes de Mendoza estén vacunados con las dos dosis contra el Covid

Desde la Dirección General de Escuelas, explicaron que se está trabajando junto con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes en completar los esquemas de vacunación de todos los docentes de la provincia. El objetivo es llegar a agosto con gran parte, sino es con todos, los trabajadores de la educación inoculados completamente.

En la actualidad, la provincia cuenta con un universo de 15.500 docentes vacunados con las segundas dosis, la intención es ampliar ese número lo antes posible para lograr mayor inmunidad ante el Covid-19. “Tenemos un universo de 15.500 docentes vacunados con las segundas dosis, y ahora estamos entrando en la ventana de la aplicación de AstraZeneca. Arrancamos en marzo con la vacunación con Sinopharm. Luego volvimos arrancar a principios de mayo con primeras dosis de AstraZeneca. Entonces teníamos que esperar hasta los primeros días de julio para completar esquemas de segundas dosis de esos y es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Salud para tratar de poner fechas para completar el esquema” explicó Patricio Cabral Jefe de Gabinete de la DGE.

“Nuestro objetivo desde marzo es tener en la mayor brevedad posible tener a todos los docentes vacunados, si bien los docentes forman parte del grupo de personal estratégico, la demanda de vacunación y el orden de prioridades lo maneja exclusivamente el Gobierno con el Ministerio de Salud y el resto nos vamos adecuando a esas prioridades”, agregó Cabral.

Lo que explican desde la DGE es que ellos colaboran activamente con el Ministerio de Salud en todos los operativos para vacunación docente, y que en este momento están esperando la cantidad de dosis necesarias para vacunar a los educadores. “La prioridad es tener a todos los educadores vacunados con la segunda dosis para agosto, pero no depende exclusivamente de nosotros poder cumplir con ese objetivo”, señaló el funcionario de la DGE.

En cuanto a los docentes que decidieron no vacunarse, el funcionario explicó que la situación poco a poco se ha ido revirtiendo y hoy casi la mitad de los educadores negados a la vacuna están inoculados. “Nosotros en un primer momento hicimos un relevamiento a través del sistema GEM donde le pedimos a los docentes que manifestaran si tenían voluntad de no recibir la vacuna. Necesitábamos hacer ese análisis para tener el número exacto de dosis. En un primer momento, se registraron 5.166 docentes que no querían recibir la vacuna. En la actualidad, de esa población cerca del 40% ya ha recibido la vacuna”, explicó Cabral.

“Nosotros entendemos que es más que conveniente que quienes están frente a los alumnos tengan el esquema de dosis completo, sabemos que esto no quita la posibilidad de contraer la enfermedad, pero en caso de contagio los efectos van a ser más leves sin poner en riesgo la vida del docente”, sentenció el titular de la DGE, José Thomas.

Por otra parte, el Jefe de Gabinete explicó que hay docentes que fueron vacunados con la vacuna rusa Sputnik V. En su mayoría, esos educadores no han sido vacunados en los operativos exclusivos de la DGE, sino que la inoculación se hizo por el sistema de tickets por la edad o por alguna comorbilidad existente.

Estos docentes deberán quedar a la espera de la llegada del segundo componente de la vacuna rusa para completar su esquema de vacunación.

Jornadas docentes

Desde la DGE confirmaron que los trabajadores de la educación tendrán entre dos o tres días de jornadas institucionales y se realizarán durante la semana que va del 26 al 30 de julio, por lo que los alumnos extenderían su receso escolar hasta fin de mes teniendo alrededor de tres semanas de vacaciones de invierno.

Es por esta razón que los estudiantes tendrán más de dos semanas de vacaciones de invierno. Tal como estaba previsto las vacaciones de invierno en Mendoza arrancan el 12 de julio, pero el último día de clases será el jueves 8 de julio, ya que el viernes 9 es feriado. Si bien el retorno estaba previsto para el 25 de julio, la fecha sería modificada por esta nueva disposición de las jornadas institucionales.