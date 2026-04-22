La denunciante que destapó los abusos en el Próvolo pide ayuda para encontrar el audífono de su hijo de 3 años

Daiana Lizarraga (34) se convirtió en la valiente protagonista de una conmocionante noticia a nivel nacional y mundial. Fue la primera denunciante de los abusos a chicos sordos y chicas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo , que se encontraba en Luján de Cuyo y por los que fueron condenadas cuatro personas (entre ellos, los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi a 35 y 32 años de cárcel, respectivamente).

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Ahora, la mendocina regresó con un nuevo pedido que necesita que llegue a la comunidad , aunque esta vez es para ayudar a su hijo más chico . Y es que Thiago (de 3 años , también sordo -como sus dos padres y su hermana mayor-) perdió el lunes pasado la bobina de su implante coclear . Se trata de un artículo fundamental y esencial para que el niño pueda mejorar su calidad de audición y que no tiene ningún valor agregado (ni económico ni funcional) por fuera del rol clave que cumple para el niño.

Pedido de ayuda: la principal denunciante de abusos en el Pròvolo busca un objeto clave para su hijo sordo

"Lo perdimos en la zona de la Plaza Italia , en el centro de Mendoza . Y es único e irremplazable, por lo que necesitamos encontrar esa bobina ", explicó Daiana a Los Andes .

Al igual que sus padres y su hermana Alba, Thiago es sordo. De muy pequeño le colocaron un implante coclear.

Concretamente, se trata de un dispositivo electrónico que transforma el sonido en impulsos eléctricos para estimular directamente el nervio auditivo, pasando por alto las partes dañadas del oído interno. Este dispositivo consta de una parte externa (micrófono y procesador) que capta y codifica el sonido, y una interna (receptor-estimulador) que lo convierte en impulsos eléctricos.

Daiana 2 Pedido de ayuda: la principal denunciante de abusos en el Pròvolo busca un objeto clave para su hijo sordo Gentileza

El procesador externo capta sonidos y los convierte en señales digitales, mientras que la señal viaja a la bobina, que la envía a través de la piel al implante interno. El implante, en tanto, convierte la señal en impulsos eléctricos, enviándolos a un haz de electrodos en la cóclea. Estos electrodos estimulan el nervio auditivo, enviando señales al cerebro que interpreta como sonido.

Puntualmente, la bobina cumple la función de antena/transmisor. Es decir, transmite la información digitalizada desde el procesador externo hacia el receptor interno mediante inducción electromagnética.

Este objeto va por fuera de la cabeza y se mantiene unida al implante interno a través de la piel mediante un imán, asegurando una conexión constante.

Daiana 3 Pedido de ayuda: la principal denunciante de abusos en el Pròvolo busca un objeto clave para su hijo sordo Gentileza

En síntesis, la bobina actúa como el puente de comunicación inalámbrica esencial entre el procesador de sonido (exterior) y el implante (interior). Y, al haber perdido Thiago este componente, el implante ha perdido su función básica. Lo que es más angustiante para la familia es que cada equipo tiene su bobina personalizada, por lo que no le sirve otra (ni tampoco esa bobina sirve con otro implante).

Cómo ayudar a la familia

Quiénes pudieran haber encontrado este componente del implante coclear de Thiago -o sepan de alguien que lo tenga consigo- pueden comunicarse (solo por WhatsApp) a los celulares 2612496416 (Daiana) o al 2612496427 (Pablo).

Una pieza clave en el Caso Próvolo

Daiana fue, durante muchos años, la Testigo de Identidad Reservada 1 -TIR 1. Así se la mencionaba en los expedientes del Caso Próvolo-. Y fue por medio de sus testimonios en cámara Gesell que pudo ir saliendo a la luz el horror que vivieron los niños sordos y niñas sordas en el instituto de Luján de Cuyo y los abusos sexuales cometidos por los curas Corbacho y Corradi, así como también por Armando Gómez y Jorge Bordón, quienes oficiaban de jardinero y de monaguillo y fueron condenados a 18 y 10 años de cárcel por los abusos.

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Daiana formó pareja con Pablo y tuvieron dos hijos de ambos, Alba (7) y Thiago (3). Al igual que sus padres, Albita y Thiaguito -como les llaman sus padres- son sordos también, y a ambos les colocaron a implantes cocleares, lo que les permite -con el tiempo- mejorar su capacidad de audición.

Los dos niños asisten a la escuela E.I.N.N.O . Pablo, en tanto, trabaja como profesor para chicos sordos, mientras que Daiana se ha dedicado cien por ciento a la crianza y acompañamiento de sus hijos