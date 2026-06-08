Santiago Emiliano Hellvig (16) , conocido por todos como "Memo", es toda una celebridad en la zona de Capiz , un pueblo rural ubicado en el departamento de San Carlos a 15 kilómetros de la villa cabecera. Su conocimiento en tecnología y sus inquietudes han permitido, entre otras cosas, que todos los vecinos del distrito cuenten con conexión a internet en sus casas . Pero, además -y junto a sus compañeros de la escuela Integración 4-123 (de La Consulta) - ha desarrollado distintas apps móviles con servicios para la comunidad .

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Además, el adolescente ha participado en distintas actividades y certámenes vinculados a informática, robótica e IA . Con esta presentación, no resulta extraño que "Memo" Hellvig haya sido invitado a conocer la Universidad de Edimburgo y a participar de la World Expo IA en Londres . Además, fue invitado para visitar la Univerisdad de Bristol y para asistir a la International Conferencial On AI and Robotics Software Testing Automation ( ICAIRSTA ).

Tiene 16 años, ayuda a una comunidad rural a estar conectada y viajará a una expo mundial de IA

"Desde siempre he sido muy apasionado por la tecnología . Tenía 10 años y arreglaba la compu de mi mamá ; la abría, revisaba todo y la volvía a cerrar. Ahí se me empezaron a despertar intereses de hardware, de software . Y a los 13 años me metí en cursos de tecnología e IA . Ahí es donde más me meto", cuenta a Los Andes el adolescente, que está en cuarto año de la escuela técnica .

Ahora, "Memo" necesita ayuda para poder costear los pasajes y ser parte de esta experiencia única para codearse con lo mejor y más avanzado de la IA y la tecnología mundial.

El referente tecnológico en Capiz

Capiz es un discreto y humilde distrito rural de San Carlos, donde la internet es todo. De hecho, la señal de telefonía celular es intermitente y son más las veces en que está caída que las que está activa.

"Todo lo que Emiliano ha aprendido durante su trayectoria lo aplica para ayudar a la gente. Su habitación es un mundo de componentes electrónicos y él ayuda mucho a la gente con las computadoras, con teléfonos. Él hizo una subestación para que seis familias del lugar tengan internet", describe María, mamá de Emiliano y quien también es docente de la escuela 4-123 de La Consulta.

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"Acá internet es absoluto. Con Starlink pude armar un circuito para que las familias se distribuyan internet. Había una antena tirada, la refuncionalicé y las ocupamos para distribuir internet", agrega el propio "Memo" sobre los aportes que hacen desinteresadamente a la comunidad.

Tanto él como sus compañeros y los docentes de la escuela técnica son verdaderos referentes para la comunidad, ya que con sus intervenciones y conocimientos resuelven cuestiones domésticas y cotidianas de la comunidad.

Dos apps al servicio de la comunidad

Junto a sus compañeros de curso, Hellvig desarrolló dos aplicaciones móviles que funcionan como servicio para otros vecinos de San Carlos. La primera de ellas es una app destinada al cuidado de adultos mayores.

"Está dedicada a gestionar medicamentos y horarios de atención médica para adultos mayores. En definitiva, los vincula con médicos y profesionales de salud. Todo esto fue organizado por un equipo, yo me encargué de la programación y fuimos cuatro (Consuelo Aroz, Thiago Gudiño, Kevin Morán y yo), junto con un profesor, Federico Bustos", recuerda Emiliano, quien agrega que el desarrollo fue presentado en noviembre del año pasado.

La otra app de la que participó Hellvig es "Data Muu", un sistema orientado a ayudar a las personas que tienen animales de corral (aunque enfocado en vacas).

Memo Hellvig 2 Tiene 16 años, ayuda a una comunidad rural a estar conectada y viajará a una expo mundial de IA Gentileza

"Almacena información importante, como nombre, raza, peso y registro. Toda esa info se pueda almacenar y centralizar toda la información. Ya está activa y la desarrollamos con el profesor Daniel Luffi", sigue.

Próximo destino: Reino Unido

La Copa Robótica, los eventos de Mendoza Futura y la World Student AI League son algunas de las competencias y certámenes de los que ha participado Emiliano Hellvig. Y en los que ha dejado en claro que la robótica y la IA son lo suyo. Fue también este perfil lo que despertó el interés de Fergie Miller, líder en investigación e innovación en la comercialización de propiedad intelectual, el escalamiento de nuevas empresas y la construcción de ecosistemas. Miller es parte de la empresa Input Output Group (IOG).

"Recibí una carta de Fergie Miller, que es parte del staff de la Universidad de Edimburgo, y consideró que yo era un joven líder. Por eso la invitación para poder participar como espectador y oyente de las charlas importantes. Eso me va a permitir visualizar y adentrarme en todas las tecnologías que se van a estar presentando", resume, con humildad y entusiasmo, "Memo" Hellvig, quien ya se ve a futuro estudiando una carrera universitaria vinculada a esta temática. De hecho, está completando un curso como operador de IA.

El 24 de julio, el adolescente tiene previsto estar en el Reino Unido para participar de la World Expo IA.

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Si bien la invitación y los gastos en Inglaterra ya están solventados y son parte de la invitación (entradas a los eventos, viaje a Escocia y estadía), "Memo" necesita ayuda de la comunidad para costear los pasajes al Reino Unido.

Quienes puedan y deseen colaborar, pueden hacerlo al siguiente alias de Mercado Pago (memo.hellvig) a nombre de Santiago Emiliano Hellvig.