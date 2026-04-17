La Ciudad fue anfitriona de la presentación oficial de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas

La Ciudad de Mendoza volvió a presentarse como punto de encuentro para grandes eventos provinciales al ser anfitriona de la presentación oficial de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas . El lanzamiento se llevó a cabo este jueves en la explanada de Bar Latina, en pleno corazón de la Arístides Villanueva , uno de los polos gastronómicos más emblemáticos de la capital.

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El intendente Ulpiano Suarez participó del encuentro, brindando el espacio y el acompañamiento institucional a la comuna de General Alvear para dar a conocer su tradicional fiesta. También, formaron parte de esta propuesta el intendente alvearense Alejandro Molero y la vicegobernadora Hebe Casado , junto a autoridades y representantes del sector.

Durante la presentación, los asistentes pudieron disfrutar de una muestra de lo que será la fiesta, con costillares asados al ensartador , uno de sus principales emblema, y la actuación del ballet juvenil de la Ciudad de Mendoza , en una propuesta que combinó gastronomía y tradición.

“ Es un placer estar en pleno corazón de la Arístides presentando la fiesta ganadera más importante del oeste argentino , que tiene sede en General Alvear. Esta celebración tiene una propuesta increíble del 6 al 10 de mayo, con comidas típicas, una peña destacada y los tradicionales costillares, que son únicos”, destacó Ulpiano Suarez .

Y agregó: “ Estamos muy contentos de acompañar esta articulación entre municipios , junto al sector privado y el apoyo del Gobierno provincial, para mostrar todo el potencial que tiene la ganadería en Mendoza”, .

Por su parte, Molero expresó: “Quiero agradecer al intendente Ulpiano Suarez por recibirnos en este espacio tan emblemático como la Arístides, tan cercano al sentimiento de los mendocinos. Esta Fiesta Nacional de la Ganadería no es sólo un festival, sino un evento que desde hace más de cuatro décadas impulsa el desarrollo del sector, capacitando a productores y generando un espacio de encuentro clave para la actividad”.

Asimismo, remarcó: “Hoy estamos poniendo en valor una nueva edición de esta gran fiesta, que además de su propuesta cultural y gastronómica, se ha consolidado como uno de los escenarios más importantes de la provincia. Para nosotros, los alvearenses, es un orgullo compartirla y seguir fortaleciendo su crecimiento”.

La Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas se desarrollará del 6 al 10 de mayo en el predio ferial de General Alvear y se trata de uno de los eventos más convocantes del país en su rubro. A lo largo de cinco jornadas, más de 60.000 visitantes participan de un amplio abanico de actividades.

Entre las propuestas de este gran evento se encuentran: exposición comercial, industrial y artesanal, remates ganaderos, jornadas técnicas, espectáculos artísticos y destrezas criollas. Además, la tradicional peña reúne cada noche a miles de personas, mientras que el almuerzo oficial y los reconocidos costillares asados se posicionan como uno de los momentos más destacados de la celebración.

Con esta presentación, la Ciudad de Mendoza se mostró, una vez más, como vidriera y epicentro de promoción de eventos provinciales, destacando la importancia de la articulación entre municipios y potenciando propuestas que reflejan la identidad, la producción y la cultura mendocina.

Sobre la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas

Se trata de la mayor celebración de su tipo en el oeste argentino, la cual reúne cada año a miles de visitantes en el Departamento de General Alvear. Nacida en 1982 como la Feria del Ternero Mendocino, con el tiempo logró su reconocimiento a nivel nacional, siendo un evento clave para el desarrollo productivo y la visibilización del potencial ganadero en zonas áridas.

Entradas y más información en el perfil oficial de Instagram del evento.

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