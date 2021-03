La Ciudad de Buenos Aires se tiñó de malbec con la presentación oficial de la Vendimia

El gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez , junto con la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, presentaron, en el Palacio San Martín de la Cancillería Argentina en Buenos Aires, la Fiesta Nacional de la Vendimia y promocionaron los diferentes Puntos Vendimia en el exterior del país.

Presentaron la Vendimia en la Ciudad de Buenos Aires y los monumentos embleámticos se tiñeron de malbec. Prensa de Gobierno de Mendoza

Además asistieron los embajadores de Portugal, México y Chile; la reina nacional de la Vendimia, Mayra Tous; el titular de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), José Zuccardi; el subsecretario de Asuntos Nacionales, embajador Fernando Asencio; el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, embajador Pablo Sívori, y en representación de Wine of Argentina, Jimena Molina.

“Quiero agradecer a todos los que están presentes, a Cancillería por recibirnos y a los mendocinos por ser parte de esta Vendimia”, señaló el Gobernador al iniciar el acto. “Esta Vendimia es particular, por las razones que todos sabemos. Pero desde Mendoza hemos querido mantener nuestro espíritu y por ello no quisimos dejar de hacer la Vendimia. Sobre todo no quisimos dejar de difundirla en todo el país y en el mundo y por ello hoy estamos aquí”, agregó el mandatario.

Así Suarez explicó que, con este nuevo formato virtual, la Vendimia tendrá diferentes Puntos en simultáneo, desde los que se podrá ver tanto en la provincia como en el país y en el extranjero. “Se verá una película que se ha hecho y que ha demandado mucho esfuerzo y trabajo de mendocinos, artistas, directores y demás”, explicó sobre el filme Historias de Vendimia, que se estrenará a las 22 el sábado 6 de marzo en todos los Puntos Vendimia habilitados.

Para finalizar, el Gobernador resaltó: “Todos han trabajado en un producto para promocionar nuestro vino y que nuestra industria madre siga creciendo. En estos tiempos de Vendimia, era común recibir funcionarios de Cancillería y embajadores en Mendoza. Hemos querido hacer todo de alguna manera y por eso hoy estamos acá para promocionar la fiesta. Así que les agradezco por todo lo que están haciendo en nombre de los mendocinos”.

La película se verá en simultáneo desde las 22 en todos los Puntos Vendimia que se han habilitado, tanto en la provincia como en el país y en el exterior. Cabe destacar que 55 países ya confirmaron la proyección del filme Historias de Vendimia.

Puntos Vendimia en el exterior

En siete embajadas de Argentina en el mundo se realizarán diferentes tipos de eventos (de acuerdo con su situación de pandemia), según el formato posible (virtual o presencial). La selección de los espacios fue realizada junto con la Subsecretaría de Comercio en el exterior, de Cancillería, teniendo en cuenta los mercados prioritarios del país. Además, en las 10 ciudades miembros de la red Great Wine Capitals se celebrará y proyectará el filme.

Otras de las acciones previstas para el exterior será la de la transformación en un Punto Vendimia de las residencias de figuras relevantes para la cultura mendocina. De esta manera, la película también la podrán disfrutar en los eventos privados que ofrecerán desde sus casas Natalio Faingold, en Londres, Reino Unido; Verónica Cangemi, en Colonia, Uruguay; Julio Le Parc, en París, Francia, y Elbi Olalla, en Madrid, España.