La chistosa respuesta de una diputada del PRO a Massa: “Deme de comer un poquito más, presidente”

En la Cámara de Diputados se desarrolla una sesión en la que discute el proyecto de Ley de Presupuesto. Los homenajes y repudios se hicieron presente, pero también las famosas perlitas relacionadas con la implementación de un nuevo sistema que solo permite votaciones cuando la persona está en su banca e identificada.

Respecto a este tema y en medio de reproches de dirigentes políticos, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, rogó: “Entiendo que el sistema es nuevo, les quiero pedir es que cada vez que metan el dedo”. Y luego remarcó: “Hay nueve diputados que están sentados y no están identificados”, remarcó.

“No es por una cuestión de si estaba sentado o no, ¡no agarra!”, reclamó el diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo.

En este contexto, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se dispuso a anunciar una vez más la fallida la votación en el recinto, fue interrumpido por otra parlamentaria. “He tenido inconvenientes durante toda la sesión porque apenas me muevo se desloggea y no estoy pudiendo votar por ese motivo”, se quejó la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri.

“¡Es la silla!”, exclamó otra diputada.

“Le voy a proponer lo mismo que a la diputada [Paula] Penacca”, contestó Massa, y detalló: “Le propongo que ponga algo porque la banca registra de cincuenta kilos para arriba”.

“Deme de comer un poquito más, presidente”, contestó de forma chistosa Morales Gorleri, lo que hizo despertar algunas risas en el recinto.

“Ponga un libro por ahora, diputada”, retrucó en broma Massa.

La discusión por el nuevo sistema no se detuvo ahí. Por el contrario, una media decena de parlamentarios tuvo que emitir su voto verbalmente. “Yo peso más de cincuenta kilos, pero no funciona el sistema”, apuntó otro diputado. “Diputado, el problema es que usted no está identificado”, contestó Massa.

Cuarto intermedio

Aún es incierto el resultado de la sesión que empezó esta tarde para discutir el proyecto de ley de presupuesto 2022 enviado por el Gobierno. A tal punto, que el oficialismo acompañó una moción del jefe del bloque radical, Mario Negri, para pasar a un cuarto intermedio hasta las 17.30 porque no cuenta con los votos necesarios para sancionar la iniciativa.

La propuesta de Negri, de amplia experiencia legislativa, fue abrir un compás de espera para intentar acercar posiciones, pues la casi totalidad de los bloques opositores anticiparon su rechazo a la iniciativa oficial.

“La oposición no le impide al Gobierno que tenga ley de presupuesto votando en contra. Acá es el Gobierno el que no quiere Presupuesto. Por eso queremos agotar todas las vías”, dijo Negri. “Estamos dispuestos a ir a un cuarto intermedio, que nos tomemos todo el tiempo necesario, si el Gobierno quiere rever lo imprescindible. Intentemos buscar cómo acercamos posiciones para que esté la ley de presupuesto salga. Por eso le quiero decir al presidente de la Cámara que llame a un cuarto intermedio, analicemos con los jefes de bloques si se aceptan las revisiones que propuso la oposición. No tener presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice, sin ley de presupuesto no hay Nación posible”.