La chinche del arce no se ve pero está: regresará multiplicada en primavera y aún no saben cómo controlar la plaga

Parece que hay menos, incluso que ya no están. Pero solo han escapado del frío y se preparan para una nueva invasión cuando se acerque la primavera. Los bichos están ahí todavía, y esta no es una sinopsis de "El Eternauta". Apenas es un informe sobre el estado actual de la Boisea trivittata, más conocida como la chinche del arce, ese bichito rojo y negro, prolífico y que parece no tener depredadores que sujeten su población.