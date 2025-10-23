En pleno centro de Mendoza , hay una calle corta y arbolada que desconcierta a todo el que la ve por primera vez. Su nombre parece un trabalenguas , está compuesto por doce letras imposibles de pronunciar con fluidez, y más de un visitante se detiene frente al cartel azul (para nombrar calles ) tratando de descifrarlo.

Alertan hoy por tormentas con granizo y hasta Zonda: las zonas afectadas

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo limpiar las campanas extractoras con grasa acumulada

Pocos imaginan, sin embargo, que detrás de ese nombre casi indescifrable se esconde una historia ligada a las Naciones Unidas y a uno de los diplomáticos más influyentes del siglo XX.

La diagonal Hammarskjöld es una de esas calles que despiertan curiosidad entre quienes la transitan por primera vez.

No solo porque su nombre resulta extraño en español, sino también porque rinde homenaje a una figura histórica de enorme relevancia mundial: Dag Hammarskjöld , un diplomático sueco que fue secretario general de las Naciones Unidas durante la década del 50.

La calle más impronunciable de Argentina tiene doce letras, está en Mendoza y su nombre se remonta a una guerra (1)

Ubicada en pleno corazón de la capital mendocina, el callejón Hammarskjöld se extiende en dirección oblicua a Arístides Villanueva , la calle más conocida de la ciudad por su incesante vida nocturna, sus bares, restaurantes y comercios.

Mientras Arístides vibra con el bullicio de las mesas al aire libre, Hammarskjöld conserva un aire más tranquilo, casi escondido, entre árboles añosos y fachadas residenciales.

Embed

El cartel azul con el nombre blanco suele ser motivo de comentarios entre turistas y locales: pocos saben cómo pronunciarlo correctamente y muchos se preguntan quién fue la persona detrás de ese nombre tan inusual.

¿Quién fue Dag Hammarskjöld?

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld nació en Suecia en 1905 y fue el segundo secretario general de la ONU, cargo que desempeñó desde 1953 hasta su muerte en 1961.

La calle más impronunciable de Argentina tiene doce letras, está en Mendoza y su nombre se remonta a una guerra (2)

Fue una figura clave durante los años más tensos de la Guerra Fría, reconocido por su neutralidad, su diplomacia silenciosa y su trabajo en favor de la paz mundial.

Murió trágicamente en un accidente aéreo en África mientras mediaba en un conflicto en el Congo, y años más tarde recibió el Premio Nobel de la Paz póstumo.

La calle más impronunciable de Argentina tiene doce letras, está en Mendoza y su nombre se remonta a una guerra (1)

Un homenaje escondido entre los álamos

Nombrar una calle en su honor en Mendoza fue una manera de rendir tributo a su legado diplomático y a los ideales de paz internacional que encarnó.

Así, entre cafés, árboles frondosos y casas bajas, el callejón Hammarskjöld se convirtió en una curiosidad urbana: una calle pequeña, pero con un nombre que condensa historia, cultura y una buena dosis de desafío lingüístico.