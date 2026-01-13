"La acción del día": dos amigos recogieron en plena ruta una valija que cayó de un micro para devolverla

El gran gesto de Agustín y Lautaro no solo fue muy agradecido por la propia dueña de la maleta, sino también por los choferes quienes no habían notado la pérdida.

Agustín y Lautaro son dos amigos y compañeros de trabajo se encontraban casi finalizando su recorrido de reparto cuando en plana Ruta 11,fueron testigos de una peculiar situación que terminó convirtiéndolos en grandes ejemplos de solidaridad.

Cerca del mediodía del pasado miércoles, ambos jóvenes iban viajando el pasado miércoles al mediodía en una Peugeot Partner, cuando vieron caer un elemento al asfalto. Una valija salió despedida de un ómnibus que se dirigía a la Costa Atlántica. El micro, que había partido desde la Terminal de La Plata con destino a San Clemente del Tuyú, continuó su camino sin que los choferes advirtieran la situación.

Al ver esto, los amigos no dudaron y se pararon para buscarla y devolverla.

El video que registró la gran acción de los amigos Los chicos, que iban trabajando y realizaban repartos cuando vieron la situación y accionar de inmediato: Enseguida frené, puse baliza y la misión era devolverla”, explicó uno de los chicos en diálogo con el medio TN.

Una valija cayó de un micro en plena ruta y dos viajeros no dudaron en actuar. Al ver cómo el equipaje se desprendía del colectivo, frenaron, la levantaron y emprendieron la misión de… pic.twitter.com/l2T1aPUSLv — Tucumán Digital (@Tucuman_Digital) January 10, 2026 La situación fue registrada en video y tuvo gran repercusión en redes sociales. En las imágenes, Agustín y Lautaro relatan lo que estaba ocurriendo mientras conducían por la ruta. Luego uno de ellos explicó: “Se cayó una valija de un bondi, lo estamos yendo a buscar”.

Minutos después, lograron alcanzar al micro mediante una persecución. El vehículo ya se había detenido luego de que los choferes vieran las señas de los amigos. Finalmente, los jóvenes llegaron hasta los conductores e hicieron entrega de la valija. En la entrevista que realizaron luego de la viralización de su acción comentaron:. “Ayer apareció la dueña, se contactó ella así que está todo en orden”. Además, aseguraron que la propietaria de la maleta expresó gran agradecimiento a los jóvenes por recuperar sus pertenencias,