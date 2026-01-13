13 de enero de 2026 - 19:25

"La acción del día": dos amigos recogieron en plena ruta una valija que cayó de un micro para devolverla

El gran gesto de Agustín y Lautaro no solo fue muy agradecido por la propia dueña de la maleta, sino también por los choferes quienes no habían notado la pérdida.

Dos amigos se vuelven virales luego de su gran acción solidaria en plena Ruta.&nbsp;

Dos amigos se vuelven virales luego de su gran acción solidaria en plena Ruta. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Agustín y Lautaro son dos amigos y compañeros de trabajo se encontraban casi finalizando su recorrido de reparto cuando en plana Ruta 11,fueron testigos de una peculiar situación que terminó convirtiéndolos en grandes ejemplos de solidaridad.

Leé además

El detenido es acusado por realizar varias estafas de pagos que nunca se acreditaron. 

Detenido por realizar estafas de casi $6 millones durante sus vacaciones con sus hijos en la Costa

Por Redacción Policiales
Mini tsunami en Santa Clara del Mar: reportan un muerto por olas gigantes.

Meteotsunami en la Costa Atlántica: reportaron un muerto y varios heridos por olas gigantes

Por Redacción Sociedad

Cerca del mediodía del pasado miércoles, ambos jóvenes iban viajando el pasado miércoles al mediodía en una Peugeot Partner, cuando vieron caer un elemento al asfalto. Una valija salió despedida de un ómnibus que se dirigía a la Costa Atlántica. El micro, que había partido desde la Terminal de La Plata con destino a San Clemente del Tuyú, continuó su camino sin que los choferes advirtieran la situación.

Al ver esto, los amigos no dudaron y se pararon para buscarla y devolverla.

El video que registró la gran acción de los amigos

Los chicos, que iban trabajando y realizaban repartos cuando vieron la situación y accionar de inmediato: Enseguida frené, puse baliza y la misión era devolverla”, explicó uno de los chicos en diálogo con el medio TN.

Embed

La situación fue registrada en video y tuvo gran repercusión en redes sociales. En las imágenes, Agustín y Lautaro relatan lo que estaba ocurriendo mientras conducían por la ruta. Luego uno de ellos explicó: “Se cayó una valija de un bondi, lo estamos yendo a buscar”.

Minutos después, lograron alcanzar al micro mediante una persecución. El vehículo ya se había detenido luego de que los choferes vieran las señas de los amigos.

Finalmente, los jóvenes llegaron hasta los conductores e hicieron entrega de la valija. En la entrevista que realizaron luego de la viralización de su acción comentaron:. “Ayer apareció la dueña, se contactó ella así que está todo en orden”. Además, aseguraron que la propietaria de la maleta expresó gran agradecimiento a los jóvenes por recuperar sus pertenencias,

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Su familia lo ayuda a encontrar pareja. 

Busca novio y decidió que su familia "venda" sus virtudes en TikTok: el video se hizo viral

Por Redacción
Alerta amarilla y naranja por tormentas en Mendoza

Mendoza bajo alerta amarilla y naranja por tormentas este miércoles: a qué zonas alcanza

Por Redacción Sociedad
Un operativo reflejó tres casos de irregularidades en el transporte de ganado. 

La Policía Rural secuestró ganado luego de detectar traslados irregulares de animales

Por Redacción Sociedad
En estos días, la Patagonia está siendo escenario de uno de los incendios forestales más graves de los últimos años. Adviertem sobre riesgos para la salud de la contaminación por humo

Por los incendios en la Patagonia, la Sociedad Argentina de Pediatría alertó sobre efectos del humo

Por Redacción Sociedad