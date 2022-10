Julieta Oriolo, la cocinera de la tele, cuenta cómo hacer un buen plato de pastas

Formada en el Instituto Gato Dumas, Julieta Oriolo, dejó su impronta en distintos restaurantes de Buenos Aires. Ampliamente conocida por sus programas de televisión, su fuerte presencia en redes sociales, y las recetas de su último libro, la cocinera participará en la próxima edición de Bariloche a la Carta.

“Empecé estudiando gastronomía, pero en mi casa siempre se cocinó. El tema es que cuando uno empieza a estudiar, todavía no tiene en claro qué tipo de cocina quiere hacer”.”Pero siempre busqué lo simple”, expresa.

“Ese camino me conectó con la cocina italiana que se hacía en mi casa. Me fui interiorizando; busqué bibliografía, y pronto me di cuenta que no me gustaban los platos muy cargados, sino buscar la simplicidad a partir de la utilización de productos de estación”, explica.

Toda esa pasión por la cultura italiana la plasmó en su restaurant “La Alacena, Trattoria Moderna”, presente en el barrio porteño de Palermo desde 2014. “El desafío diario es salir de lo que en general se ve como cocina de Italia, para ir a una más legítima donde, por ejemplo, en muchos casos a la pasta no se le pone queso”, dice.

Paladares: qué lleva un buen plato de pastas

Julieta coincide con la idea de que el argentino actual va perfeccionando su paladar, “a medida que van emergiendo cocineros nuevos o gente que quiere hacer las cosas buscando una alimentación mejor. Surgen por ejemplo nuevos panes que no caen tan pesados, o pastas elaboradas con sémola de grano duro, y no con harina de trigo”.

Un aspecto que destaca, es la posibilidad de volver a vincular de manera directa la oferta gastronómica con el productor, de intentar recuperar la identidad de cada lugar según lo que produce.

En este sentido reconoce que en una ciudad como Buenos Aires es fácil encontrar de todo, pero que vincularse con la gente, con lo que produce, tener ese producto para prepararlo, “es lo más lindo para un cocinero”.

Exposición

Dice “llevar con tranquilidad” las exigencias propias de ser una chef con gran exposición mediática. “Son cosas que se dieron de a poco sin buscarlas. La gente viene al restaurante y me agradece las recetas simples”. “Eso me llena de amor”, subraya.

“Poder ayudar desde ese lugar está buenísimo. Hoy en día, con Internet y las redes sociales, tenemos a la mano todo”, agrega.

Cocina desde casa

La cocinera nos cuenta también sobre cómo vivió el tiempo de pandemia. “Fui una de esas personas que afortunadamente no la sufrió mucho porque me encanta estar en mi casa, y nunca puedo. Sabía que todos los míos estaban bien y eso me dejaba tranquila”.

“Fueron algunos días los que pude descansar al principio; aproveché para cocinar, para “bajar un cambio”. Inmediatamente nos abocamos a reactivar con creatividad nuestro emprendimiento gastronómico porque el panorama ya se presentaba complejo”, recordó.

“Tuvimos que rediseñar la manera de ofrecer nuestros productos, con mucha presencia en las redes, con videos e interacción con el público cocinando desde casa”.

Bariloche a la Carta

“Estoy muy entusiasmada de participar en este gran evento gastronómico que es Bariloche a la Carta”, en donde ya proyecta encontrarse con sus colegas y amigas Julieta Caruso, la “China” Mariana Müller y Ximena Sáenz, entre otras.

En cuanto al menú que presentará en BALC, adelantó que “seguramente habrá alguna pasta, un antipasti, y otros platos con hongos. Será un hermoso tiempo para compartir e interactuar con quienes nos acompañen”.

Bariloche a la Carta es organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB). Recibe el acompañamiento del Gobierno de Rio Negro, el EMPROTUR y la Municipalidad de Bariloche, así como el compromiso de los sponsors privados que se suman a la propuesta.