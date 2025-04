Jujuy: mató a palazos a un puma y fue denunciado

El hecho ocurrió en el barrio Sargento Cabral, cuando una hembra de puma y tres cachorros aparecieron merodeando por la zona. Los animales sorprendieron a los vecinos, pero fueron los perros del atacante quienes acorralaron a uno de los cachorros, que no lograron escapar con el resto de su familia. En lugar de llamar a las autoridades, el dueño de casa decidió intervenir con violencia.

"Nos dijo que durante la madrugada los perros ladraban. Salió, vio que habían acorralado a uno de los pumas y le dio un golpe", contó Eduardo Vargas, miembro del Cafaju. El hombre, cuyo nombre no trascendió, confesó el hecho y aseguró que lo hizo “por miedo”.

Varios testigos del hecho alertaron a las autoridades, y tras una rápida intervención se confirmó la muerte del puma joven. La especie está protegida por la Ley Provincial 3014 de Protección de Fauna Silvestre, que prohíbe su caza, captura o traslado. “Sea cual sea la situación, los animales están protegidos y no se los puede matar, no se puede trasladar y no se puede capturar”, explicó Vargas.