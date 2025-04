Juicio por la muerte de Maradona: finalmente Verónica Ojeda no ampliará su declaración

Verónica Ojeda , la ex de Diego Armando Maradona y madre de uno de sus hijos, finalmente no continuará su declaración este jueves en el juicio por la muerte del astro luego de un acuerdo entre las partes, mientras que comparecerán médicos de la clínica Ipensa.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que, tras la audiencia de este martes, hubo una reunión entre Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, Fernando Burlando, Mario Baudry y los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren donde consensuaron que la mujer no continúe con su testimonio.

Rivas le confirmó a NA que desistió de seguir con las interrogaciones a Ojeda sobre la reunión en la clínica Olivos , aunque los jueces Maximiliano Savarino, Julieta Makintach y Julieta Di Tomasso aún no dieron lugar a que se exhiba el audio completo del encuentro en en el que se decidió el traslado de Maradona a la casa del country cerrado San Andrés.

Diego Maradona / Verónica Ojeda. Juicio por la muerte de Diego Maradona. Gentileza

En este sentido, criticó a Luque por haberse tomado una foto "cholula" con el paciente tras la operación del hematoma subdural, mientras que acusó a Cosachov de haberla "usado" y dijo que Díaz usaba un vocabulario que no correspondía para referirse al alcohol: "Él llegaba y decía que Diego no tenía que tomar chupi, no usaba la palabra alcohol. De esa forma se dirigía a la familia".

Ojeda recalcó que Luque "mintió" sobre la cirugía porque "se enteraron que otros médicos la realizaron": "Nos dijo que fue un éxito, pero nos mintió. Es una vergüenza".

Con respecto a la casa de Tigre, describió que estaba sucia y "no se encontraba en condiciones para una internación domiciliaria" dado que "había olor a pis y caca" en la habitación de Maradona. "Lo vi a Maradona dos días antes de la muerte. Estaba hinchado", agregó.

Por su parte, uno de los defensores de Luque, Julio Rivas, pidió a los jueces que se exponga el audio de la reunión en la clínica Olivos ya que Ojeda habría incurrido en "contradicciones".

Los magistrados le solicitaron al letrado que especifique a qué fragmentos hacia alusión y comenzó a interrogar. "Usted dijo recién que Luque era médico clínico, pero en la reunión sostuvo que era neurocirujano. ¿Qué función cumplía Luque?", preguntó Rivas, a lo que Ojeda le respondió que no recordaba.

El Tribunal había comunicado que Ojeda volvería a declarar este jueves desde las 9:30, pero finalmente no lo hará como consecuencia de que Rivas decidió no continuar con las preguntas.

En tanto, cinco médicos de la clínica Ipensa, el nosocomio donde estuvo internado Maradona el 2 y 3 de noviembre de 2020 antes de ir a Olivos, son las personas que prestarán testimonio.