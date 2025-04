Caso Maradona: el defensor de Cosachov dijo que "los familiares todavía atraviesan el duelo"

El defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov , una de las siete acusadas en el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona , señaló que "los familiares todavía atraviesan el duelo por la pérdida" del ex jugador.

"Como abogados nunca debemos perder de vista que detrás de los expedientes hay personas que no la pasan bien y que hay que respetar su duelo", agregó el asesor. El letrado afirmó que no le formuló preguntas a Verónica Ojeda, ex mujer de Diego y madre de uno de los hijos, porque "prefiere obtener datos de las historias clínicas".